

«اللي بيخاف يطلع بره».. مكياج «إسراء» كله رعب: نفسي أبقى ماكييرة (صور) «اللي بيخاف يطلع بره».. مكياج «إسراء» كله رعب: نفسي أبقى ماكييرة (صور)

قاد شغف إسراء عصام، الطالبة بكلية التربية الفنية، نحو أفلام ومسلسلات الرعب، وسؤالها الدائم حول كيفية تنفيذ خدع الميكب السينمائي والإصابات والجروح المختلفة، إلى تجربة الأمر بنفسها، بعدما علمت ذاتها وبعد شهور من القراءة والبحث عن هذا النوع من الميكب وخدعه المختلفة.



إسراء عصام، تبلغ من العمر 19 عاما، وتدرس بكلية التربية الفنية، وتعيش بمحافظة القاهرة، وتجيد استخدام قدراتها الكبيرة على الرسم في صناعة مكياج سينمائي مرعب: «أنا بحب الرسم أوي، ومن وأنا صغيرة وأنا بسأل نفسي دايما، هما بيعملوا الإصابات والجروح دي إزاي، وبتطلع طبيعية ومتصدقة أزاي».



تعلمت «إسراء» ميكب الرعب السينمائي عن طريق التجربة

وأمام هذا الاهتمام الذي سيطر على الفتاة الجامعية، اتجهت إلى الإنترنت لتقرأ عن هذا الأمر وتحاول تعلمه بنظام التجربة الذاتية: «عرفت كل حاجة عن المجال، وعرفت مين أول ماكيير رعب وجروح في مصر، وحبيت أجرب وعملت جرح صغير في إيدي، لقيت الناس كلها مصدقة أنه جرح حقيقي».

تحاول «إسراء» أكثر من مرة حتى تصل إلى نتيجة مرضيهلا تمل طالبة كلية التربية الفنية من المحاولة في صناعة إطلالات مرعبة بهذا النوع من الميكب، لدرجة أنها من الممكن أن تجرب أكثر من مرة، حتى تصل إلى نتيجة مرصية لها: «ممكن لما أعمل لوك ميظبطبش معايا من أول مرة، فبجرب مرة واتنين وتلاتة وأربعة، لحد ما يظبط، في لوكات كتير فشلت أعملها من أول مرة، بس بفضل ورا الحاجة لحد ما اعملها مظبوطة جدًا، والحمد لله بيظبط معايا في الآخر».تحلم «إسراء»، أن تحترف العمل بهذا المجال وتحقق شهرة كبيرة به: «نفسي بجد اشتغل في مجال السينما، وأكون واحدة من أهم ماكيير السينما في مصر».







