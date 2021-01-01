أبرز تريندات ألوان الأظافر لعام 2022.. الأخضر مسيطر السنة دى كمان

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صورة الخبر: أبرز تريندات ألوان الأظافر لعام 2022.. الأخضر مسيطر السنة دى كمان
أبرز تريندات ألوان الأظافر لعام 2022.. الأخضر مسيطر السنة دى كمان

تحرص المرأة على مواكبة خطوط الموضة بشكل دائم حتى تطل بمظهر أنيق أمام الأخرين سواء أثناء ذهابها للعمل أو حتى حضورها أى مناسبة، ولذلك تطلع على كل ماهو جديد فى عالم التجميل، لتختار مايناسبها ويجعلها مميزة، ولهذا نستعرض فى التقرير، أبرز اتجاهات ألوان الأظافر فى 2022، والتى تتوافق مع جميع الأذواق، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

أبرز اتجاهات ألوان طلاء الأظافر لعام 2022

اللون الأخضر

يعتبر اللون الأخضر من الألوان التى كانت سائدة خلال عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر خلال هذا العام أيضاً، بجانب ألوان أخرى مثل الأزرق والوردى الزاهى .

اللون الأزرق
يعتبر اللون الأزرق من ألوان الأظافر السائدة خلال عام 2022، والتى تساعد على تفتيح البشرة، وحصول المرأة على إطلالة مميزة خلال اليوم، وتجعل الأظافر تبدو أكثر جمالاً.

اللون الأحمر
يعتبر اللون الأحمر من أبرز اتجاهات ألوان طلاء الأظافر لهذا العام ومن الألوان المفضلة للكثيرات من النساء، كما يساعدهن فى الحصول على إطلالة مميزة، سواء عند الذهاب للعمل أو حتى عند حضور أى مناسبة.

اللون الوردى
يعتبر اللون الوردى من الألوان التى تساعد على الشعور بالسعادة والحصول على إطلالة مميزة، وهو أيضاً من ألوان طلاء الأظافر السائدة فى عام 2022.

صورة الخبر: أبرز تريندات ألوان الأظافر لعام 2022.. الأخضر مسيطر السنة دى كمان

صورة الخبر: أبرز تريندات ألوان الأظافر لعام 2022.. الأخضر مسيطر السنة دى كمان

صورة الخبر: أبرز تريندات ألوان الأظافر لعام 2022.. الأخضر مسيطر السنة دى كمان

المصدر: اليوم السابع

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