

جولة داخل أغلى قصر فى أمريكا.. يضم قاعة سينما وصالة ألعاب وسعره مفاجأة جولة داخل أغلى قصر فى أمريكا.. يضم قاعة سينما وصالة ألعاب وسعره مفاجأة

طرح أغلى قصر في أمريكا للبيع مقابل 295 مليون دولار، وهو عبارة عن مبنى يقع فى حى" Bel-Air " و تبلغ مساحته 105000 قدم مربع مع خمسة حمامات سباحة ومرآب يستوعب 30 سيارة وصالة بولينج وجناحًا لعقد المناسبات الخيرية، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة " ديلى ميل" البريطانية.



خفض سعره

واستغرق بناء القصر حوالى ثماني سنوات وكان سعره فى الماضى 340 مليون دولار، ومن المقرر أن يطرح فى مزاد علنى في فبراير المقبل، وإذا تم بيعه بالسعر المطلوب، فإن القصر الفخم، الذي يحمل علامة تجارية مبهرجة " The One ''، يصبح أغلى قصر في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن إذا فشل البائعون في بيعه بحلول الشهر المقبل، فمن المحتمل أن ينتهي به الأمر إلى صاحب أعلى عرض.



القصر ملك نيل نيامي، المنتج الهوليوودي والبالغ من العمر 53 عامًا، والذي شرع في بناء المنزل عام 2013 بمساعدة 600 عامل، وأثناء بنائه، وصف نيامي القصر بأنه "أكبر وأغلى منزل حديث في أمريكا" .



واستأجر نيامي المهندس المعماري الشهير بول ماكلين والمصممة الداخلية كاثرين روتوندي لتجهيز القصر، لكن تجاوز التكاليف تركه في ديون ضخمة تصل إلى 180 مليون دولار.

وقدم نيامي، طلبًا لحماية شركته" Crestlloyd "من الفصل 11 في أكتوبر الماضى، بعد أن تخلف عن سداد دين قيمته 106 مليون دولار مستحق لشركة" Hankey Capital"، ووضع القصر الفخم في وقت لاحق في الحراسة القضائية و العام الماضي بعد إدراجه بمبلغ 340 مليون دولار في يناير من ذلك العام و سحب المنزل من المزاد، بعد عشرة أشهر من طرحه في السوق، ومن المقرر الأن طرحه فى المزاد لبيعه.











