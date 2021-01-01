أزمة في كلية العلوم الصحية بالمنوفية.. فصل 82 طالبا قبل الامتحانات بسبب 15 ألف جنيه



كلية العلوم الصحية بالمنوفية كلية العلوم الصحية بالمنوفية



تسود أزمة بين الطلاب والقيادات في كلية العلوم الصحية في جامعة المنوفية إثر قيام الكلية بفصل 82 طالب من الكلية وذلك قبل أيام من أداء الامتحانات.



رفع الطلاب مطالبهم الي رئيس جامعة المنوفية ولكن دون وجود حل مع استغاثات مستمرة من الطلاب برفع قرار الفصل لأداء امتحانات الفصل الدراسي الاول.



وأكد عدد من الطلاب في شكواهم، أن عدد منهم خريج المعاهد الصحية وتم التحاقهم بالكلية لاستكمال دراستهم ولكنهم فوجئوا بتغيير لائحه الكلية ومطالبتهم بدفع 15 الف جنيه في السنة الواحدة كمصروفات للدراسة وقام الطلاب باللجوء للقضاء الذي قضي بعدم دفع هذه المبالغ إلا أن الكلية قامت بحجب نتيجة بعض الطلاب ممن لم يسددوا المصروفات في الفرقة الثانية، وفي التيرم الثاني تم حجب المنصة التعليمية عنهم وكذلك حجب نتيجتهم وتم انتقال بعضهم الي الفرقة الثالثة وتم اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم وسط مطالبات بدفع المصروفات الدراسية.

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وتابعوا أنهم تم منعهم من أداء الامتحانات علي المنصة وكذلك منعهم من امتحانات العملي والميدتيرم.كما قامت الكلية باحالتهم الي مجلس تأديب وتم فصل 40 طالب بقسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية وهم من تقدموا بشكاوي الي رئيس الجامعة وذلك قبل 3 ايام من بدأ الامتحانات كما تم فصل 42 طالب من قسم الاشعه وذلك لتقدمهم بشكاوى ومطالبتهم بدفع المصروفات التي أقرتها الجامعة رغم صدور حكم قضائي بعدم دفع المصروفات.وطالب الطلاب بأن يتم الغاء قرار الفصل ودخول الامتحان المقرر يوم 9 يناير وسط استغاثات من الطلاب وشكاوى متعددة.فيما أصدرت كلية العلوم الصحية في جامعة المنوفية بيانا للتوضيح جاء فيه " رداً علي ما أثير علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن فصل عدد من الطلاب بالكلية لعدم سداد المصروفات الدراسية المقررة من قبل مجلس الجامعة للبرنامج الخاص، فإن إدارة الكلية، إعمالاً لمبدأ الشفافية واستجلاءً للحقيقة، تود أن توضح أنه بعد أن قام عدد من الطلاب بتحرير محضر بقسم شبين الكوم ضد الكلية إدعاءً بمنعهم من حضور المحاضرات لعدم سداد المصروفات الدراسية، وكذلك قيام آخرين بتقديم شكاوي جماعية إلى أ. د. رئيس الجامعة بنفس الادعاء، فقد تم التحقيق معهم بمعرفة الشئون القانونية بالجامعة وتبين عدم صدور أية قرارات بمنع الطلاب من الحضور، كما ثبت أن الطلاب خريجي المعاهد مكلفين بالعمل داخل المستشفيات الجامعية وبوزارة الصحة بالمحافظات المختلفة، مما يعني تخلفهم عن الحضور لمقر الكلية، وثبت توقيع حضورهم بمقار عملهم، مما يؤكد عدم وجود موافقة من جهة عملهم على التفرغ للدراسة.وقد انتهى التحقيق إلى إحالة الطلاب إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية الذي أصدر قرار فصلهم من الكلية لمدة عام دراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١. وقد تقدم الطلاب بتظلمات من القرار إلى أ.د. رئيس الجامعة الذي رفعها بدوره إلى مجلس التأديب الأعلى للطلاب للنظر فيها.وهنا، تود إدارة الكلية التأكيد أنها حريصة كل الحرص على تبني مبدأ الشفافية في معالجة الأمور، وتؤكد حرصها على تطبيق القانون وفقاً للقيم والتقاليد الجامعية المعمول بها لضمان حسن سير العمل والدراسة".