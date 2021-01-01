لطلاب الأزهر.. أهم مشكلات استخدام تطبيق الكتاب الإلكتروني وطرق حلها

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كشفت جامعة الأزهر، عن أهم مشكلات استخدام تطبيق الكتاب الإلكتروني وطرق حلها .



وأوضحت جامعة الأزهر، أن بعض الطلاب يواجهون مشكلة عدم سماح البرنامج بتسجيل الدخول عند مسح التطبيق وتحميله مرة أخرى، منوهة أن الحل في هذه المشكلة هو تسجيل الطالب من جهاز جديد بدلا من الحالي.

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وذكرت جامعة الأزهر، أن بعض الطلاب يواجهون مشكلة ️ظهور شاشة سوداء بدلا من صفحات الكتاب.منوهة أن هذه المشكلة خاصة بهواتف Oppo و Huawei، وسوف يتم حلها قريبا.وذكرت جامعة الأزهر، أن بعض الطلاب يواجهون مشكلة رفض تسجيل الدخول بعد كتابة البيانات، منوهة أن الحل في كتابة البيانات (الإيميل- الباسورد) بطريقة صحيحة.وأوضحت جامعة الأزهر، أن بعض الطلاب يواجهون مشكلة عدم استجابة التطبيق بعد القيام باسكرين شوت، منوهة أن الحل في أن التطبيق لا يسمح بالقيام بعمل اسكرين شوت؛ ولذلك لا بد من مسح التطبيق وتحميله مرة أخرى.وأكدت جامعة الأزهر، أنه لا بد من تحديث البرنامج بين الحين والآخر، ويتم ذلك بطريقتين:الأولى: بالدخول إلى المتجر وتحديث البرنامج.الثانية: بفتح البرنامج أثناء تفعيل شبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف؛ وفي هذه الحالة تظهر أي تحديثات أو كتب جديدة تم رفعها.