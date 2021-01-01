دعاء تأخر الإنجاب .. ردده وانتظر البشرى



دعاء تأخر الإنجاب دعاء تأخر الإنجاب



دعاء تأخر الإنجاب .. الأطفال من أعظم نعم الله على الإنسان، وقد يبتلى الله بعض عباده بتأخر الإنجاب أو الحرمان من هذه النعمة لحكم لا يعلهما إلا هو، ولكن يجب على العبد ألا ييأس من رحمة الله، ويردد كل من يعاني من هذا الإبتلاء دعاء تأخر الإنجاب حتى يرفع الله عنه بلاءه ويرزقه الذرية الصالحة .







دعاء تأخر الإنجاب.. قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: إذا ما كنت متشوفا للولد فعليك بـ دعاء تأخر الإنجاب وهو “اللهم ارزقنا الأولاد وهب لنا ذرية صالحة”.

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وأضاف علي جمعة خلال فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب إذا أردت الذرية قل دعاء سيدنا زكريا “رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ".وأشار إلى أن الله تعالى يقول “وَزَكَرِيّا إِذْ نَادَىَ رَبّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ”وأوضح “جمعة” أن على المسلم أن يكتفى بواحد أو اثنين فى هذه الأيام التى نحتاج فيها إلى ذلك، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكثرة عندما كنا قلة، فلما كثرنا فإننا يجب أن نكون أقوياء، لأن المؤمن القوى خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وعليكم أيها الأزواج بالاكتفاء بطفل واحد أو اثنين فإن الله سبحانه وتعالى يبارك فيهما في هذا العصر الذى انتشرت فيه الفتن وتصارعت فيه الأحوال.دعاء زكريا للحملقد جاء في سورة آل عمران على لسان زكريا عليه السلام: “وَزَكَرِيّا إِذْ نَادَىَ رَبّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ” فحملت امرأته وبشره الله بيحيى "فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ”.فيمكن للمرء أن يدعو ربّه بما دعى سيّدنا زكريا- عليه السلام- لرزقة الله الذرية الصالحة.دعاء للحمل"ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء "، ‏"ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ".‏" اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان ‏بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان يسيرا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لنا ‏فيه برحمتك يا أرحم الراحمين".‏"يارب ياسميع يا مجيب حقق لي أمي ,أرزقني كما رزقت زكريا"‏" يارب هب لي هبة مباركة من عندك ، قد لا أكون اهلاً لهذه الهدية ,ولكنك أهلاً لهذا ‏العطاء يا سميع يا مجيب "" يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا ‏يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح "" اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت "" اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ذكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل ‏عاقبته إلى خير "‏" سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين "هل أثاب عند قراءة القرآن فى السر دون تحريك الشفاة؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز لأهل المتوفى أن يؤدوا عنه ما فاته من صلوات؟.. الإفتاء تجيب‏" سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "‏" يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئاً قال له كن فيكون أرزقني بذرية ‏صالحة طيبة تقر بها العيون "" وذا النون إذ ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا اله إلا ‏أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي ‏المؤمنين "88- سورة الأنبياءومن الأدعية التي نقلت عن لسان رسول الله محمد – ص - " وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويرزقكم بأموال ‏وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ،وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فمن أراد أن تجاب دعوته فليطب مطعمه إن الله حيى كريم يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراُ خائبتين "سلوا الله ببطون أكفكم و لا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فأمسحوا بها وجوهكم "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيداللهمَّ إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدٌ ان ترزقني الذرية الصالحة اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت الحنان المنان بديع السموات و الأرض ذو الجلال و الاكرام ان ترزقني الذرية الصالحة اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقني الذرية الصالحةاللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ. وَأَدْعُوكَ الرَّحْمنَ. وَأَدْعُوكَ البَرَّ الرَّحِيمَ. وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، ما علمت مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وترزقني الذرية الصالحةيا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارزقنى الذرية الصالحة ولا تحرمني منها لا اله إلا الله العظيم الحليم لا اله إلا الله رب العرش العظيم لا اله إلا الله رب السموات السبع و رب العرش العظيماللهم انى اسألك الذرية الصالحة بسم الله الذى لا اله غيره الرحمن الرحيم اللهم أذهب عنى الهم و الحزن وارزقنى الذرية الصالحة لا اله ألا انت سبحانك انى كنت من الظالميندعاء للخلفةرَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (سورة الفرقان الأية 74 ) .رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌاللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ. وَأَدْعُوكَ الرَّحْمنَ. وَأَدْعُوكَ البَرَّ الرَّحِيمَ. وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وترزقنى الذرية الصالحةاللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم و على ال إبراهيم و بارك على محمد و على ال محمد كما باركت على إبراهيم و على ال إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.اللهم فرح قلبي وانس وحشتي ونفس كربتي وفرج همي وعوض صبري وقر عيني..يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعالا لما تريد اسألك بنور وجهك الذى ملأ اركان عرشك وبرحمتك التي وسعت كل شي...اللهم اني اسألك ان تقضي حاجتي يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني.اللهم رضيني بما قضيت لي وعافني فيما ابقيت حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت.اللهم يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين ياذا الجلال والاكرام..رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين.اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان ترزقنى الذرية الصالحة.اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت الحنان المنان بديع السموات و الأرض ذو الجلال و الاكرام ان ترزقنى الذرية الصالحة.اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت. وإذا سئلت به أعطيت. وإذا استرحمت به رحمت. وإذا استفرجت به فرجت ان ترزقنى الذرية الصالحة.اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ماعلمت منها وما لم أعلم. أن تغفر لي وترحمني وترزقنى الذرية الصالحة.اللهم يا ذا العرش العظيم يا قوي يا رحمن يا رحيم يا قادر على كل شي انت القادر وحدك والاطباء لا يقدرون انت العالم سبحانك وغيرك لا يعلم..تعلم مافي الارحام ..اللهم يا جبار يا رحيم ارزقني بالذريه الصالحه..اللهم اقر اعيننا بالحمل عاجلا غير اجل يا رب العالمين."اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ذكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته الى خير".سبحانك لا إله ألا أنت أني كنت من الظالمين"." سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر "."اللهم إني أسالك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واسالك بأنك أنت الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام واسالك بأنك أنت الله ارحم الرحمين اللهم إني أسالك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا استعفيت به أعفيت وإذا استغفرت به غفرت اللهم إني أسالك بأحب الأسماء إليك واسالك يالله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إن تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وشفاء لنا من كل داء وان لاتجعلنا فردا وأنت خير الوارثين وللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى الله وسلم على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين ".يا من اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انه عليك هين يالله انه عليك هين يالله انه عليك هين يا الله.بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لايضر مع اسمه داء بسم الله الذي لايضر مع اسمه شي في الأرض ولا في السماء والسميع العليم كما أعطيت لزكريا يحيى و لمريم عيسى بأمر منك أعطني ولا تحرمني.هل تجب الزكاة في ذهب الزينة غير المستعمل؟.. الإفتاء تجيبماذا يفعل المأموم لو أخطأ وسجد بدلا من أن يركع وقام الإمام من الركوع؟دعاء الحمل بتوأمربي إني لما أنزلت إلى من خير فقير، آتني يا رحمن الذرية الصالحة واجعلهم توأم ذكرين وانشئهم لي ابنين بارين وقر عيني بهم يا رحمن. يا كريم أنا إليك فقير ولا حول ولا قوة لي إلا بك فمنك يا الله أطلب وأنت حولي وقوتي أن ترزقني توأم ذكرين واجعلهم يا الله من عبادك المؤمنين، وانشئهم نشأة الصالحين يا رب العالمين.يا من تقول للشيء كن فيكون صور ما في رحمي توأم ذكرين، واجعلهم بي بارين وبك موقنين واكتبهم من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم كما استجبت لنبيك زكريا استجب لي يا رحمن، ارزقني يا كريم بولدين صالحين واجعلهم توأم يا قدير. يا مالك الملك تعز من تشاء ارزقني يا رزاق وأعزني يا عزيز بتوأم ذكور واجعلهم من عبادك الصالحين.اللهم يا وهاب يا رزاق يا كريم يا مجيب هب لي من لدنك ابنين صالحين توأم يا رب العالمين.يا رب أنت الأحد الصمد ألجأ إليك وأطلب منك يا كريم أن ترزقني وتقر عيني وتبرد قلبي بتوأم ذكرين واكتبهم من عبادك المؤمنين، اللهم استجب يا رحمن.