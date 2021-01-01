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ما حكم صلاة العصر بعد أذان المغرب وكيفية صلاة العصر.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.



قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث: يحرم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان . ومن فاتته صلاة العصر بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناسى إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم فى صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.

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حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى مسجلة له عبر قناة يوتيوب.وأجاب "عمران" إن آخر وقت لأداء صلاة العشاء، وفقا للعلماءإنه إذا انتصف الليل فتكون صلاة العشاء ولا ينبغي تأخيرها.وأضاف "عن التأخير في صلاة العصر، أنه يجوز لمن يتأخر على الصلوات أن يصلي في أي مكان مسير له، لأن الصلاة لا تتعدى وقتا كثيرا فيمكن أدائها بهذه الطريقة وعدم تأخيرها".وأوضح أن هناك فرقا في أول الوقت في الصلاة وفي آخره، مؤكدا أن الصلاة جائزة في الوقتين، والأفضل أن تكون في أوله، ويجوز الصلاة في آخر الوقت.حكم ترك الصلاةوأكد الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تارك الصلاة ليس بكافر بل هو مسلم عاصي ومرتكب لكبيرة يجب نصحه بالكلام والحال.وقال عاشور في إجابته على السائل:" المتطرفين عملوا من القضية مفاصلة يا إما في خندق الكفر أو خندق الإيمان، فلو بتصلي فأنت مؤمن ولو مبتصليش فأنت كافر، ونحن نقول علينا فهم النص بطريقة صحيحة لبيان دلالته"، مشدداً على أنه لو كفرنا تارك بالأولى بنا أن نرجعه لدائرة الإسلام أولاً بإنطاقه الشهادة مرة أخرى بدلاً من الحديث عن عدم أداءه للصلاة، لكن الحديث أراد من تركها جحوداً وإنكاراً، ونحن لا نفكر بل يكفره القضاء بعد التأكد من عدم إيمانه مطلقاً بفرضيتها.حكم ترك الصلاةقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن مسألة التكفير أمر عظيم وجلل وليس من حق أحد أن يكفر إلا القضاء والمسألة لها ضوابطها، والقاعدة تقول "من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين"، ونحن ندعو أن يرد الله كل عاصي إلى دينه لا أن نطلق تكفيراً على كل من نلقاه.وشدد "عاشور" على أن تارك الصلاة واقع في معصية وليس كما يقول المتطرفون كافر، مشيراً إلى أنه يجب على السائل ألا يعاير أخاه على تركه الصلاة بل يجب إعانته على الطاعة لا أن يترك للشيطان يتمكن منه وأن تنصحه وتوجهه في أوقاتها .أمور تكفر ذنوب تارك الصلاةقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ترك الصلاة معصية كبيرة وإثم عظيم ويعد تركاً لركن من اركان الإسلام، ولا نحكم عليه بالكفر لأنه تركها كسلاً وليس ناكراً لها.وتابع: عليه التوبة وعلينا النصيحة والدعاء له بالهداية ومن الممكن ان تحظى دعوة باستجابة من الله عز وجل.