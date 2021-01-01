تشيلسي يسحق تشيسترفيلد بخماسية ويتأهل لدور الـ32 من كأس إنجلترا.. فيديو

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صورة الخبر: تشيلسي
تشيلسي


تأهل تشيلسي لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الكبير على مضيفه فريق تشيسترفيلد المنافس في دورى الدرجة الخامسة، بنتيجة 5 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.

أنهى تشيلسي الشوط الأول من اللقاء متفوقا برباعية نظيفة، افتتح الألمانى تيمو فيرنر التهديف بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية المباراة، ثم أضاف كالوم هودسون أودوى ثانى أهداف البلوز فى الدقيقة 18.

وعزز لوكاكو من تقدم تشيلسي بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 20، واختتم المدافع الدنماركى رباعية البلوز فى الدقيقة 39.

وفى الشوط الثانى، أضاف النجم المغربي حكيم زياش خامس أهداف تشيلسي فى الدقيقة 55 من زمن اللقاء، عبر ركلة جزاء.

وسجل أكواسي اسانتى هدف فريق تشيسترفيلد الوحيد فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

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المصدر: youm7

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