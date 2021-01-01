أحمد رفعت يقاضي النادي المصري بسبب تسريب فيديو المفاوضات



أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر



قرر أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، مقاضاة النادي المصري، وذلك بعد تسريب فيديو لجلسة مفاوضات مع اللاعب، من أجل تجديد تعاقده قبل انتقاله إلى فيوتشر، في بداية الموسم الجاري، وذلك بدون علمه، حيث اتهم رفعت إدارة المصري بتسريب الفيديو.



من جانبه، كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري السابق، حقيقة الفيديو المسرب لجلسة التجديد لأحمد رفعت لاعب الفريق البورسعيدي السابق وفيوتشر الحالي، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بين اللاعب وإدارة النادى خلال التفاوض على تجديد تعاقده.



وقال هاشم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "ليس من مصلحتنا أن نسرب مثل هذا الفيديو في الوقت الحالي، ولا نعرف من المسؤول عنه، عقدنا الجلسة مع اللاعب فى أحد المطاعم الشهيرة ببورسعيد ولا نعلم من الذي قام بتصوير الفيديو ثم تسريبه، رفعت طلب 10 ملايين جنيه للتجديد، ولكننا وضعنا حدًّا أقصى بـ7 ملايين ولم نتفق على التجديد".



وكشف مسئولو المنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أن الاستبعادات التي شهدتها قائمة منتخب مصر وضمت 15 لاعبا، أبرزهم محمد مجدي أفشة ومصطفى فتحى وأحمد رفعت، هي لأسباب فنية بحتة، ولا يوجد أى أزمات أو خلافات مع أى من هؤلاء اللاعبين.

وأضاف مصدر مسئول بمنتخب مصر أن استبعاد جميع اللاعبين جاء لأسباب فنية، ولا وجود لأى أزمات مع أى لاعب، وتم اختيار اللاعب الأجهز في مراكز اللاعبين المستبعدين.