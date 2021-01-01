ملخص وأهداف مباراة غرناطة ضد برشلونة في الدوري الاسباني



مباراة غرناطة ضد برشلونة مباراة غرناطة ضد برشلونة

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام نظيره غرناطة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "نويفو لوس كارمينيس" معقل غرناطة، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجارى 2021-2022.



غرناطة ضد برشلونة

جاء هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 57 عبر المهاجم الهولندي المتألق لوك دي يونج من رأسية قوية بعد عرضية من النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس.



وتلقى جافي لاعب وسط برشلونة بطاقة حمراء في الدقيقة 79 ليكمل البارسا المباراة بعشرة لاعبين فقط، وفي الدقيقة 89 تعادل غرناطة عبر لاعبه أنطونيو بويرتاس لمنع البارسا من فوز في وقت صعب.

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وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن/ الدفاع: داني ألفيس، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، جوردي ألبا/ الوسط: سيرجيو بوسكيتس، نيكو جونزاليس، جافي/ الهجوم: عثمان ديمبلي، لوك دي يونج، جوتجلا.بهذه النتيجة يحتل فريق برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 32 نقطة، بينما يأتي غرناطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.وجمع برشلونة 32 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 31 هدفاً وتلقي 22 هدفا.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 46 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوصيف إشبيلية.https://player.streamkora.com/player/html/lCll6YcGFJZzN?popup=fromblocked&autoplay=1