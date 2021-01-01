سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام نظيره غرناطة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "نويفو لوس كارمينيس" معقل غرناطة، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجارى 2021-2022.
غرناطة ضد برشلونة
جاء هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 57 عبر المهاجم الهولندي المتألق لوك دي يونج من رأسية قوية بعد عرضية من النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس.
وتلقى جافي لاعب وسط برشلونة بطاقة حمراء في الدقيقة 79 ليكمل البارسا المباراة بعشرة لاعبين فقط، وفي الدقيقة 89 تعادل غرناطة عبر لاعبه أنطونيو بويرتاس لمنع البارسا من فوز في وقت صعب.
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التعليقات على ملخص وأهداف مباراة غرناطة ضد برشلونة في الدوري الاسباني
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