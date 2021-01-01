السنغال تتلقى صدمة قبل أمم أفريقيا بإصابة ميندى وكوليبالى بفيروس كورونا



منتخب السنغال منتخب السنغال

تلقى منتخب السنغال ضربة موجعة قبل 48 ساعة من مواجهته الأولى فى كأس أمم أفريقيا 2021 أمام منتخب زيمبابوي، بعد إصابة الثلاثى الحارس إدوارد ميندى، وكاليدو كوليبالى، وفامارا ديديو بفيروس كورونا.



وفقا لقناة "+ GTV SPORTS" الغانية، فإن المسحة الأخيرة التي خضع لها منتخب السنغال أثبتت إصابة الثلاثى الحارس إدوارد ميندى، وكاليدو كوليبالى، وفامارا ديديو بفيروس كورونا.



وأضاف التقرير أن تدريبات منتخب أسود التيرانجا اليوم السبت شهدت توترا كبيرا بعد تأكد إصابة الثلاثى بفيروس كورونا، وذلك خوفا من تفشي الفيروس بين باقى نجوم الفريق.

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ويفتتح منتخب السنغال مشواره في أمم افريقيا بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبى غينيا ومالاوى.ويبحث منتخب السنغال عن التتويج بلقبه الأول في كأس الأمم الأفريقية حيث يتصدر حاليًا تصنيف منتخبات أفريقيا ولم يسبق له التتويج بالبطولة واكتفى بالمركز الثاني في نسختي 2002 و2019.وجاءت قائمة منتخب السنغال كالتالى:حراسة المرمى: إدوارد ميندى- ألفريد جوميس- سينى ديانجخط الدفاع: بونا سار- ساليو سيس - كاليدو كوليبالى - بابى أبو سيسى- عبده ديالو- إبراهيما مباي- عبد اللاى سيك - فودى بالو تورى - شيخو كوياتي.خط الوسط: بابى ماتار سار - بابى جاى - نامباليس ميندى - إدريسا جانا جاى - مصطفى نيم- مامادو لوم نداى - جوزيف لوبى.الهجوم: ساديو مانى - إسماعيلا سار- بامبا ديانج - كيتا بالدى - حبيب ديالو - بولاى ديا - فامارا دييدهو - مامى بابا تيام.