كشف عن لاعبي الأهلي المشتبه في إصابتهم بكورونا



كشف عن لاعبي الأهلي كشف عن لاعبي الأهلي

اشتبه مسؤولو الأهلي في إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا وتقرر خضوعهم لمسحة طبية للتأكد من موقفهم قبل خوضهم التدريبات.



الأهلي بشكل رسمي اليوم السبت إبعاد بعض اللاعبين عن المران بسبب ظهور أعراض البرد عليهم، انتظارا لنتيجة المسحة الطبية.



وعلم كووورة أن اللاعبين المشار إليهم هم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وطاهر محمد وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم ووليد سليمان وأحمد نبيل كوكا.



كما سيخضع رامي ربيعة مدافع الفريق هو الآخر لمسحة طبية قبل خوضه التدريبات عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها لإقامة حفل زفافه.



وحرص مسؤولو الأهلي على تشديد الإجراءات الاحترازية في مران اليوم وارتدى أعضاء الجهاز الفني الكمامات بجانب بعض الإجراءات الوقائية الأخرى داخل غرف خلع الملابس.



واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني بملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة في كأس الرابطة يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.

