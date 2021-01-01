وصفات طبيعية للتخلص من التجاعيد.. من الموز لزيت جوز الهند



وصفات طبيعية للتخلص من التجاعيد وصفات طبيعية للتخلص من التجاعيد



تظهر خطوط التجاعيد في أجزاء الجسم المختلفة مع تقدم العمر، وخاصة في المرحلة العمرية مابين سن 40 و 50 عاماً، كما تلعب العوامل الوراثية أيضًا دورًا كبيرًا في ظهور التجاعيد، وكذلك التعرض طويلة لأشعة الشمس خاصة لصاحبات البشرة الفاتحة، وتظهر التجاعيد أيضاً عند المدخنين والذين يتبعون نظام غذائى غير متوازن، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية للتخلص من التجاعيد والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".





وصفات طبيعية للتخلص من التجاعيد: قناع الموز

يحتوي الموز على زيوت وفيتامينات طبيعية تساعد في تعزيز صحة الجلد، لذلك أوصى الخبراء بوضع معجون الموز على الجلد للتقليل من ظهور التجاعيد، من خلال هرس ربع ثمرة موزة حتى تصبح عجينة ناعمة، ووضع طبقة رقيقة من معجون الموز على البشرة وتركها لمدة تتراوح مابين 15 إلى 20 دقيقة قبل غسل الوجه بالماء الدافئ.



بياض البيض للتخلص من التجاعيد

يساعد بياض البيض في تحسن طفيف في مظهر الجلد، حيث أكدت دراسة أن استخدام كريم مصنوع من بياض البيض يساعد فى انخفاض عمق التجاعيد وزيادة إنتاج الكولاجين، مما يجعل البشرة تبدو أكثر نعومة، لذلك ينصح بعمل قناع من بياض البيض، وتركه على الوجه عدة دقائق، ثم غسل الوجه بالماء الدافىء، ولكن لا ينصح للنساء اللاتى تعانى من حساسية البيض، أن تضع هذا القناع.

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زيت جوز الهند للتخلص من التجاعيديعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وتغذيها، لذلك ينصح بتطبيقه على الوجه طوال فصل الشتاء حيث تعتبر هذه الفترة التي تتعرض البشرة فيها للجفاف، لذلك ينصح بتدليك الوجه بزيت جوز الهند وتركه عدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء .