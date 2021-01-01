"بعد الفراق".. اعرف إزاى تتجاوز فكرة فراق أقرب شخص ليك



اعرف إزاى تتجاوز فكرة فراق اعرف إزاى تتجاوز فكرة فراق



لكل إنسان منا مجموعة من الذكريات التي يتمنى لو بإمكانه نسيانها حتى يبدأ حياة جديدة، ويصبح الأمر صعب للغاية عندما يقرر نسيان شخص له مكان في قلبه ويحبه كثيرًا، فنسيان شخص يحبه لا يتم بسهولة أو بمجرد الضغط على زر معين، خاصة وأن كان هذا الفراق نتيجة انفصال أو بُعد أو حتى الموت، فهو يحتاج إلى اتباع عدة قواعد هامة إليك أهمها وفقا لما ذكرته هبة أبو الخير "اللايف كوتش" فى حديثها لـ "اليوم السابع".





ممارسة هوايات جديدة:

تعتبر ممارسة الهوايات الجديدة من أمتع الأشياء التي يمكنكِ القيام بها، لأنها تساعدك على التنفيس عن غضبك والتخلص من الذكريات المؤلمة في الماضي.





اكتساب مهارات جديدة بالتدريب والتأهيل:

وأكدت اللايف كوتش على ضرورة الحرص على اختيار مهارة مناسبة تساعدك على التميز والتطوير ستجد أن ذكرياتك المؤلمة لم يعد لها وجود.



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التعرف على اشخاص جدد :تعرف على أشخاص جدد واحرص على قضاء وقت معهم، فعلاج الآثار السلبية للذكريات المؤلمة التي حدثت في الماضي لن يتم إلا من خلال تلقي الدعم من الآخرين، ومنها التغلب على الوحدة، خاصة بعد فشل علاقة عاطفية.التخلص من الطاقة السلبية:احرص على أن تخلق ذكريات جديدة سعيدة حتى تتلاشى الذكريات القديمة تدريجيًا، فإنشاء ذكريات سعيدة سيساعدك على تجاوز الأشياء المؤلمة التي حدثت في الماضي.التركيز على أهدافك المستقبلية:أهم طريقة يمكنها أن تساعدك على نسيان الماضي بكل أحداثه المؤلمة هي وضع أهداف جديدة لمستقبلك وحياتك واقتنع أن ما حدث ليس نهاية العالم فيمكنك وضع أهداف واسعى لتحقيقها في المستقبل .الانشغال في حياتك الاجتماعية :اهتم بأسرتك واحرص على تخصيص وقت لهم فاهتمامك بالحياة الاجتماعية سيقودك إلى تحسين حالتك النفسيان ونسيان شخص كنت تحبه أو مازلت تحبه.