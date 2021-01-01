لكل إنسان منا مجموعة من الذكريات التي يتمنى لو بإمكانه نسيانها حتى يبدأ حياة جديدة، ويصبح الأمر صعب للغاية عندما يقرر نسيان شخص له مكان في قلبه ويحبه كثيرًا، فنسيان شخص يحبه لا يتم بسهولة أو بمجرد الضغط على زر معين، خاصة وأن كان هذا الفراق نتيجة انفصال أو بُعد أو حتى الموت، فهو يحتاج إلى اتباع عدة قواعد هامة إليك أهمها وفقا لما ذكرته هبة أبو الخير "اللايف كوتش" فى حديثها لـ "اليوم السابع".
ممارسة هوايات جديدة:
تعتبر ممارسة الهوايات الجديدة من أمتع الأشياء التي يمكنكِ القيام بها، لأنها تساعدك على التنفيس عن غضبك والتخلص من الذكريات المؤلمة في الماضي.
اكتساب مهارات جديدة بالتدريب والتأهيل:
وأكدت اللايف كوتش على ضرورة الحرص على اختيار مهارة مناسبة تساعدك على التميز والتطوير ستجد أن ذكرياتك المؤلمة لم يعد لها وجود.
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التعليقات على "بعد الفراق".. اعرف إزاى تتجاوز فكرة فراق أقرب شخص ليك
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