5 علامات فى لغة الجسد تحذرك: "جوزك مشغول بواحدة تانية"



جوزك مشغول بواحدة تانية جوزك مشغول بواحدة تانية



أول شخص يشعر بتغير الزوج هي زوجته من خلال التعاملات اليومية بينهم والتعاملات الزوجية لذلك تشعر الزوجة بأن هناك شئ مختلف بزوجها بعد أن ظهر منه المواقف العديدة في التصرفات الطفولية واهتمامه بالمظهر أكثر من أي مرحلة بينهم لذلك تقع السيدة في حيرة من الممكن أن تؤدي بيها إلى الانهيار وتبدأ في التساؤل هل زوجي بعلاقة مع سيدة أخري أم أنها مجرد أمور عادية ؟ لذلك سوف يستعرض اليوم السابع في هذا التقرير مع محمد حسن خبير لغة الجسد أهم علامات لغة الجسد التى تؤكد أن شريك حياتك بعلاقة مع سيدة أخري .



قال خبير لغة الجسد في حديثه لـ اليوم السابع:" إذا كان الزوج في حالة من التغيرات لابد أن نضع تركيزنا في نقطة التكرار إذا تكرار الفعل وشعرتي بأن زوجك على علاقة مع سيدة أخري يجب عليك عدم الانهيار والتسرع في الحكم لأن هناك الكثير من العلاقات الزوجية تصاب بالكسل والملل وفبدأ الزوج في البحث المؤقت عن شخصية جديدة بحياته.





الحاجة لحماية الخصوصية:

الخصوصية من أهم الأمور بالحياة الزوجية ولكن في حالة ظهور اهتمام مبالغ فيه من الزوج بالخصوصية فيحرص أثناء استخدام هاتفه على الجلوس بوضعية تمنع أي شخص آخر من رؤية الهاتف، أو وضع رمز حماية بشكل مفاجئ لموبايله أو مواقع التواصل الاجتماعي ويشعر بحالة من القلق خلال طلب استخدامك للحساب الخاص أو المحمول الخاص به فيظهر على وجهه التوتر هذا مؤشر على أن هناك شيء غير طبيعي.

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قلق وتوتر بالتعامل المباشر:في حالة التعامل المباشر مع زوجته يبدأ أن يصاب بالتوتر والقلق ويصعب النظر بعينها ويبدأ يصدر منه اشارات القلق أيضًا عن طريق لمس وجه أو انف زوجته خلال الحديث على سبيل المثال يصدر منه اشارات "بل الشفاه وبلع الريق ولمس الرقبة .بناء حواجز دفاعيه بشكل غير مبرر:اثناء جلوسه مع زوجتة يجلس وهو مربع اليد أو متشابك الأصابع أو أنه يجلس بوضع رجل علي رجل بشكل جانبي وكأن جانب الفخذ المواجه لها حاجز بينهم .الاهتمام أكثر بالسوشيال ميديا :من الممكن أن يقوم بحذفك من فيس بوك بحجة أنه غير مهتم أو أنه يكذب وينكر الفعل من اساسه ويتعامل بطريقة طبيعة على سبيل المثال يبدأ يسكن المشكلة ببعض الكلمات :" أنا معاكي بالبيت والواتساب والموبايل لكن الفيسبوك مش مهم " ولكن بعد فترة تكتشفي أنه أزالك بهدف منعك من روؤية التعليقات أو الأطلاع على أصدقائه الجدد.قلة اهتمامه:قد تشعري بعدم اهتمام وقلة الحديث وفقد الشغف بدون اسباب ودائمًا يبرر قلة اهتمامه بكثرة الانشغالات أو التعب النفسي وغير قادر على ترك المحمول .