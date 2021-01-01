مرتبك قرب يخلص قبل نص الشهر؟ اعرف السبب وإزاى تعالج مشكلتك

يتفاجأ الكثيرون عند منتصف الشهر بانتهاء راتبهم الشهرى، وذلك بعد إنفاق الكثير منه في شراء الكثير من الأشياء وسداد الفواتير وغيرها، مما يتسبب في شعوره بالقلق والتوتر، الذى يدفعه للتفكير في طريقة تدبير أمره حتى نهاية الشهر، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، أسباب إنفاق الكثير من الأموال ونصائح لترشيد الإنفاق حتى نهاية الشهر، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانى.
ليه مرتبك بيخلص قبل نص الشهر؟
عدم وجود خطة شهرية
من أبرز الأسباب التى تؤدى إلى نفاد المرتب قبل منتصف الشهر هو عدم وجود خطة للإنفاق وعدم إعطاء الأولوية للفواتير والإيجارات، والمستلزمات المنزلية، وغيرها من الأشياء الهامة التي يجب شرائها أو دفعها خلال الشهر، مما يتسبب في إنفاق الكثير من المال.
عدم وجود أموال طوارئ
من الضروري تخصيص صندوق للطوارىء تدخر فيه بعض الأموال المتبقية من الراتب أو تخصيص بعض النقود لإضافتها في الصندوق، لاستخدامها بعد ذلك في شراء الاحتياجات الهامة فعدم تخصيص أموال للطوارئ يتسبب في إنفاق الكثير من المال بلا داعي.
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