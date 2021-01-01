انقلبت شاحنة محملة بالوقود غربي إيران، السبت، مما أسفر عن مقتل سائقها واشتعال النيران في عدد من المنازل.
وقال مسؤول طوارئ عرف عن نفسه باسم جلالي، للتلفزيون الإيراني: "حمولة الشاحنة تدفقت نحو المنازل.. واشتعلت فيها النيران".
وأضاف أنه تم إرسال 5 سيارات إسعاف، و3 سيارات إنقاذ ورجال إطفاء إلى الموقع، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انقلاب شاحنة تنقل الوقود في إيران.. وحريق هائل يطال منازل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق