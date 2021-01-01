احذري.. علامات خفية لسرطان الثدي لا يجب تجاهلها



علامات خفية لسرطان الثدي علامات خفية لسرطان الثدي

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم ويؤثر على حياة ملايين الأشخاص على مستوى العالم، ويعتبر العمر الدقيق لفحص الثدي محل نقاش مثير للجدل، ومع ذلك فإن الفحص بالأشعة ليس الطريقة الوحيدة للكشف عن سرطان الثدي، فهو مقيد بتطبيقه بعد سن معينة، على مدى العقود القليلة الماضية مع حملات التوعية بسرطان الثدي، أوجد النهج الحالي في تثقيف النساء حول مخاطر وعلامات سرطان الثدي المبكرة طرقًا جديدة وأفضل من خلال الفحص الأولي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".



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تزداد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي وقد لا تظهر أي أعراض ملحوظة، لذلك يوصى بالفحص الذاتي المنتظم للشابات وفحص الثدي السنوي من سن أصغر فقط، وقد وجدت الأبحاث الطبية العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة التي لا يمكن الوقاية منها.



تشمل بعض الأسباب الشائعة لسرطان الثدي، الجينات، والسمنة، والعمر، والجنس (فالنساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي)، والحمل، وخلال بداية الدورة الشهرية أو نهايتها، وغيرها.

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غالبًا ما تعتبر الكتل أو الشعور بالألم فى الثدى من العلامات المبكرة على سرطان الثدي والتي تكون غير مؤلمة بشكل عام في البداية، وهناك بعض العلامات الأخرى لسرطان الثدي التي يجب أن تبحث عنها، وهي:إفرازات الحلمةإفرازات الحلمة هي وظيفة نموذجية أثناء الحمل وفترة الرضاعة الطبيعية، ويمكن أن تستمر الإفرازات حتى 3 سنوات، ولكن أي شكل من أشكال إفرازات الحلمة بخلاف الرضاعة الطبيعية يمكن أن يكون علامة مثيرة للقلق خاصة إذا كانت الإفرازات دموية.لون الحلمةإن وجود الخلايا السرطانية في الثدي يمكن أن يغير سماكة الثدي ويسبب احمراره وانتفاخه، والذي غالبًا ما يمر دون أن تلاحظه النساء.التغيير في الشكلمن الطبيعي أن يكون لديك ثدي غير متماثل، ولكن التغيير المفاجئ أو الملحوظ في الثدي يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالسرطان ولا ينبغي تجاهله.الحلمة المقلوبةتولد بعض النساء بحلمات تشير إلى الداخل أو تستلقي بشكل مسطح، لكن يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب إذا لاحظتِ هذا التغيير فجأة.ظهور كتل في الإبطأنسجة الثدي الزائدة تمتد خارج المنطقة الطبيعية للثدي، لذلك يمكن أن تكون الكتل أو التورم أو الألم في منطقة الإبط وحولها مرتبطة بسرطان الثدي.