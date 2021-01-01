التعليم تكشف حقيقة وجود مسابقة للتعاقد مع معلمين لسد العجز.. اعرف التفاصيل

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة وجود مسابقة للتعاقد مع معلمين لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، موضحة أنه فى الوقت الحالى لا يوجد أى مسابقات، وقد يكون فى المستقبل، قائلة: الآن يتم جدولة العجز وتوفير موارد مالية.



وأوضحت المصادر، أن الوزارة تقدمت بخطة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن العجز في المعلمين لتدقيقها ومراجعتها، ويتم التنسيق مع عدة جهات فى هذه الصدد، ولم تعلن الوزارة عن مسابقات فى الوقت الراهن.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد الأحد الماضى اجتماعًا، لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.