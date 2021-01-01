مايكروسوفت وكوالكوم تعملان على تطوير رقاقات معالجة لنظارات الواقع المعزز

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صورة الخبر: مايكروسوفت وكوالكوم تعملان على تطوير رقاقات معالجة لنظارات الواقع المعزز
مايكروسوفت وكوالكوم تعملان على تطوير رقاقات معالجة لنظارات الواقع المعزز

أعلنت شركة كوالكوم عن تعاونها مع مايكروسوفت لتطوير رقاقات معالجة تستهدف نظارات الواقع المعزز المتوقع انتشارها خلال الفترة المقبلة، بجانب العمل على تطوير نظام خاص مدمج معها.

ستأتي الرقاقات بوزن خفيف جدًا وستقدم كفاءة عالية في الطاقة للنظارات على حسب قول الشركتين، لكنهما لم تفصحان عن أي معلومات خاصة بنوع النظارات المتوقع وصولها معها أو المنصات العاملة بها.

سبق لشركة مايكروسوفت العمل وتوفير نظارات الواقع HoloLens لكنها تتجه مع هذه الخطوة نحو الواقع المعزز أكثر من الافتراضي، وربما تساهم الرقاقات الجديدة بظهور نظارات HoloLens بالواقع المعزز أو على الأقل أن تعمل النظارات المستقبلية العاملة بها مع أجهزة ويندوز.

وستساعد هذه الرقاقات كوالكوم بفرض المزيد من السيطرة على سوق الرقاقات بالسنوات المقبلة، خاصة مع سيطرتها على سوق معالجات الهواتف وتوسعها في تطوير رقاقات أجهزة اللابتوب، وتوفير معالجات للطائرات بدون طيار “درونز”، والسيارات، وغيرها.

المصدر: عالم التقنيه

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