

لينوفو تكشف عن لابتوب ThinkBook Plus Gen 3 مع شاشة بقياس 8 بوصات بجانب لوحة المفاتيح لينوفو تكشف عن لابتوب ThinkBook Plus Gen 3 مع شاشة بقياس 8 بوصات بجانب لوحة المفاتيح

تستخدم الشركات التقنية معرض الإلكترونيات الاستهلاكية من كل عام للكشف عن أحدث ابتكاراتها وأفكارها، وهذا ما استمر مع نسخة العام الحالي CES 2022 مع شركة لينوفو التي كشفت عن لابتوب ThinkBook Plus Gen 3 بشاشتين إحداهما بجانب لوحة المفاتيح وأشبه بهاتف ذكي مثبت على يمين اللوحة.



يتميز لابتوب لينوفو ThinkBook Plus Gen 3 بوجود شاشة بقياس 17.3 بوصة من نوع IPS تعمل بدقة 3K وأبعاد عريضة جدًا بواقع 21:10. لكنها ليست وحدها، حيث تتواجد شاشة أخرى بقياس 8 بوصات من نوع LCD على يمين لوحة المفاتيح وبدقة 800×1280 بكسل تدعم القلم الذكي، ما يساعد في كتابة الملاحظات والاستخدام السريع للشاشة الثانوية والأساسية.



وسيوفر الجهاز أحدث معالجات إنتل من الجيل الثاني عشر مع معالج رسومات Xe من إنتل كذلك، بالإضافة إلى ذاكرة رام DDR5 بسعة تصل 32 جيجابايت.

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يعمل الجهاز بطبيعة الحال مع نظام ويندوز 11، ووفقًا للنسخة الخاصة من النظام فسيتعامل مع الشاشة الصغيرة على أنها شاشة إضافية متصلة بالجهاز، وبالتالي يعاملها معاملة الشاشة الخارجية عند ربطها مع اللابتوب كما هو الحال بالطرق التقليدية.وقامت لينوفو بتوفير ميزة للوصول السريع للتطبيقات في الجهاز أسمتها Magic Launcher، بحيث تجعل الوصول للتطبيقات الأكثر استخدامًا أكثر سلاسة.مزايا أخرى في جهاز لينوفو ThinkBook Plus Gen 3:نسخة خاصة من ويندوز 11.كاميرا بدقة FHD مع مستشعر IR لاستشعار وجود المستخدم أمام الجهاز وفك القفل سريعًا عبر Windows Hello.منفذ HDMI.منفذي USB A.منفذ Thunderbolt 4.بطارية 69 واط/ ساعة.ميزة Magic Launcher.دعم القلم الذكي.سيتوفر الجهاز الجديد من لينوفو في شهر مايو من هذا العام، وبأسعار تبدأ من 1,399 دولارًا أمريكيًا.