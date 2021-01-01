بدأت شركة Sonos عام 2020 قضيتها ضد جوجل تتهمها فيها بانتهاك 5 براءات اختراع تتعلق بالمجمل في المكبرات الصوتية، ويبدو أنها تمكنت من استخراج قرار لصالحها من لجنة التجارة الدولية الأمريكية بعد بتها في الوثائق المقدمة.
وأقرت لجنة التجارة الدولية الأمريكية انتهاك جوجل 5 براءات اختراع تتعلق بالمكبرات الصوتية؛ بينها تقنية تعمل على مزامنة المكبرات الصوتية اللاسلكية، وهي براءة اختراق موجود في أجهزة المساعدات المنزلية Google Home، وهواتف بكسل، وكذلك أجهزة الحاسوب، وأجهزة كروم كاست.
وبهذا القرار فإن جوجل لن تكون قادرة على استيراد أجهزتها على الأقل للولايات المتحدة بعد 60 يومًا من القرار، حيث تقوم بالعادة بتصنيع أجهزتها في الصين وتعمل الولايات المتحدة على منع أي شركة تنتهك براءات اختراع من استيراد منتجاتها وادخالها للبلاد في حال ثبت ذلك، وهو ما تنتظر الشركة في الفترة المقبلة.
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التعليقات على لجنة التجارة الدولية الأمريكية تُقر بانتهاك جوجل براءات اختراع Sonos المتعلقة بالمكبرات الصوتية
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