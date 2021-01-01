

سامسونج تبهر العالم بجهاز لابتوب خرافي قابل للطي سامسونج تبهر العالم بجهاز لابتوب خرافي قابل للطي

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن جيلها التالي من الشاشات المرنة القابلة للطي والانزلاق، عبر معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2022 المقام بولاية لاس فيجاس الأمريكية.



وبسحب ما ذكره موقع "bollyinside"، أزاحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الستار عن خططها المستقبلية لتطوير أجهزة جديدة من الهواتف الذكية والتلفاز والأجهزة المنزلية ذات تصميم ثورى بأنماط وتصاميم مختلفة متعددة، والتي ستغير مفهوم الأجهزة اللوحية والهواتف من سلسلة Galaxy المستقبلية.



سامسونج تطور أجهزة لوحية قابل للطي

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وتظهر العدد الهائل من المتغيرات المختلفة، التي كشفت عنها مجموعة Samsung Display، الشركة الفرعية لصناعة الشاشات التابعة لـ سامسونج، والتي حولت العديد من المفاهيم المبتكرة إلى براءات الاختراع ثم إلى نماذج أولية لتصل في النهاية إلى أجهزة قابلة للبيع مثل هاتف Galaxy Z Fold 3 في بضع سنوات قصيرة.وإلى جانب الشاشات ثلاثية الطي التي تعتزم سامسونج إطلاقها بإصداراتها من الهواتف الذكية في المستقبل، تخطط عملاقة التقنية الكورية الجنوبية لتطوير أجهزة لوحية قابل للطي بشاشات z-fold وtri-fold، وهي أجهزة تشبه الكمبيوتر المحمول.وكشفت سامسونج عن شاشات مرنة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة bendy التي تسميها Samsung Flex Note، وهو جهاز قابل للطي الذي يشبه اللابتوب بشاشة من نوع OLED بقياس 17.3 بوصة، توفر عند طيها نفس عامل الشكل، مثل جهاز لابتوب بحجم 13 بوصة.وتستهدف أجهزة سامسونج الجديدة سوق قطاع الأعمال، حيث ستسمح المرونة للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالانتقال بسرعة من استخدام الجهاز كجهاز كمبيوتر محمول إلى شاشة كاملة الحجم.