

اكتشفها.. طرق معرفة فتح WhatsApp على 4 أجهزة متصلة اكتشفها.. طرق معرفة فتح WhatsApp على 4 أجهزة متصلة

طرق معرفة فتح WhatsApp على جهاز أخر، ربما لا يعلم كثيرون أن هناك إمكانية لتشغيل حساب واتساب على جهاز ثان، حيث أتاحت مؤخرا خدمة المراسلة العالمية أحدث طرق معرفة فتح WhatsApp على جهاز أخر عبر ميزة تجريبية تسمح للمستخدمين تفعيل الحساب على 4 أجهزة متصلة.



طرق معرفة فتح WhatsApp على جهاز أخر



توجد بعض الطرق لفتح حساب واتساب على جهاز أخر في نفس الوقت ، والتي قد تخفى على عدد كبير من المستخدمين إذ أصبح من الممكن تشغيل حساب واتساب على أربع هواتف بدلا من إثنين أو ثلاثة.

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وأكدت شركة ميتا (فيسبوك سابقا)، أنه يمكن لأكثر من ملياري مستخدم فتح WhatsApp على أكثر من جهاز واستخدام الميزة التجريبية النهائية لوظيفة الأجهزة المتعددة على إصدارات التطبيق على الهواتف الذكية آيفون وأندرويد.دوتسمح ميزة الأجهزة المرتبطة، فتح WhatsApp لنفس الرقم على ما يصل إلى أربعة أجهزة مختلفة، كتعديل لوظيفة الخدمة السابقة والتي كانت لا تسمح بفتح الحساب إلا على جهاز محمول واحد فقط، أو ربط الهاتف بجهاز الكمبيوتر لفتح جلسة نشطة عبر متصفح الويب عبر جهاز يعمل بنظام التشغيل ويندوز.ولكن كانت هذه الوظيفة تفتقر إلى بعض المزايا، حيث يحتاج حساب واتساب على الويب إلى مزامنة الدردشات مع الهاتف المسجل عليه الحساب، ولكن في حال قمت بإغلاق الإنترنت على الهاتف سينقطع اتصالك بخدمة الدردشة.وفي الوقت الحالي، يمكنك تشغيل حساب واتساب على هاتف أخر، بإتباع الخطوات التالية:1. افتح متصفح جوجل كروم على هاتف أخر، ثم اذهب إلى موقع WhatsApp Web.2. وبمجرد فتح موقع واتساب ويب، افتح إعدادات المتصفح، وقم بتفعيل خيار العرض بإصدار سطح المكتب.3. افتح حساب واتساب على هاتفك الأساسي، ثم انقر على خيار الإعدادات ومن القائمة المنسدلة انقر على الأجهزة المرتبطة.4. قم بمسح رمز الاستجابة السريعة QR code الموجود بمتصفح الويب على الهاتف الثاني، باستخدام كاميرا الهاتف الأول.5. بمجرد انتهاء عملية المسح ستتمكن من استخدام الحساب على الهاتفين في آن واحد.كيفية معرفة التجسس على واتس الخاص بكإذا كنت ترغب في معرفة أنك الشخص الوحيد الذي يستخدم حساب واتساب الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك.2. انقر على قائمة الخيارات، ومن القائمة المنسدلة اضغط على خيار الإعدادات.3. انقر على خيار الأجهزة المرتبطة أو link a device.4. إذا ظهر لك اسم أي جهاز أخر غريب لا تعلمه، فهذا يعني أن حسابك مفتوح على جهاز آخر، وهو مراقب.