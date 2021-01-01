

تطبيق جديد لـ قياس "ضغط الدم" عبر كاميرا هاتف ذكى واللاب توب تطبيق جديد لـ قياس "ضغط الدم" عبر كاميرا هاتف ذكى واللاب توب

أضافت منصة الصحة Binah.ai، ميزة مراقبة ضغط الدم إلى مجموعة الأدوات الصحية المتاحة عبر تطبيقها، والتي تتيح لمستخدميها قياس ضغط الدم عبر كاميرا مدمجة بهاتف ذكى أو كمبيوتر محمول.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أوضحت الشركة أن الميزة المطورة تستطيع حساب ضغط الدم عبر فيديو لوجه شخص ما، من خلال هاتف ذكي أو كاميرا جهاز لاب توب، وهي وظيفة يهدف الأطباء وشركات التكنولوجيا لتطويرها منذ فترة للتخلص من جهاز القياس المعتاد.



تطبيق يدعي تتبع ضغط الدم من خلال كاميرا الهاتف الذكي

ويقول ديفيد مامان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Binah.ai: "لقد صممنا هذا الحل ليحل محل أجهزة قياس ضغط الدم المنزلية".ولمراقبة قياس الضغط، تحلل الأداة الموجودة ضمن التطبيق الضوء المنعكس عن الوجه لحساب التغيرات في تدفق الدم، وهي تقنية تسمى تخطيط الدم الضوئي PPG.وتساعد هذه الاستراتيجية الأشخاص في مراقبة ضغط الدم في المنزل بسهولة أكبر، وكما يمكن أن تكون الأداة مفيدة لـ صانعو الأجهزة والتطبيقات لقياس أجزاء مختلفة من الجسم لحساب أشياء مثل مستويات الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب لبعض المرضي.وحققت أداة ضغط الدم خلال دراسة أجرتها شركة Binah.ai، على 264 شخصا قياسات دقيقة مع العملاء، والتي تم تقييمها بجهاز المعيار الدولي لأجهزة القياس، الذي يتكون من مستويين، قياس عالي الدقة مثل أجهزة المستشفيات، ومناسب لجهاز منخفض الدقة مثل الأجهزة المستخدمة في المنزل.وصرح أخبر كوهين، أن المعيار الدولي مصمم لأجهزة قياس ضغط الدم النموذجية القائمة على جهاز قياس ضغط الدم، ولا ينبغي استخدامه بمفرده لمراقبة دقة الأداة المستندة إلى PPG، مضيفة إنها ستحتاج إلى رؤية المزيد من بيانات التحقق المنشورة قبل الشعور بالراحة مع هذا النوع من الأجهزة.



