

مشكلة «غريبة» تواجه مالكي آيفون 13.. تجعل أجهزتهم لا تعمل بشكل جيد مشكلة «غريبة» تواجه مالكي آيفون 13.. تجعل أجهزتهم لا تعمل بشكل جيد

شكا بعض مالكي هواتف آبل آيفون 13 من ظهور مشكلة جديدة بأجهزتهم الباهظة الثمن، تجعلها لا تعمل بشكل جيد عند إجراء المكالمات الهاتفية.



ووفقا لما ذكره موقع "imore"، ظهرت عدة تقارير منذ نهاية العام الماضي، تشير إلى أن وجود مشكلة في أجهزة آيفون 13 عند إجراء المكالمات الهاتفية عبر مكبر الصوت، حيث أوضح مالكو أجهزة آبل الشهيرة أن المشكلة ليست موجودة عند إجراء مكالمات هاتفية بدون مكبر صوت أو أثناء استخدام سماعات الرأس.



مشكلة جديدة تواجه مالكي أجهزة iPhone 13

ووفقا لما أوردته iDropNews، واجه مستخدمو آيفون 13 المشكلة منذ شهر أكتوبر 2021، حيث لم يتمكن بعض الأشخاص من حل المشكلة التي يعانون منها حتى بعد الاتصال بفريق دعم شركة آبل Apple، إذ أعرب بعض المستخدمين أن الخطوات التي طلب خدمة العملاء اتباعها لحل المشكلة كانت غير مفيدة عند محاولة تشخيص مشكلة مكبر الصوت.

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وليس من الواضح حتى الآن، ما السبب الرئيسي المسبب لظهور تلك المشكلة عند إجراء المكالمات الهاتفية عبر مكبر أجهزة آيفون 13، أو حتي مدى انتشارها، ولكن ما زال العديد من المستخدمين يشتكون من ظهور هذه المشكلة، وأشار البعض إلى أن أحد الأسباب المحتملة هو ميزة إلغاء الصدى الصوتي (AEC)، وفقًا لـ iDropNews.وقد صممت شركة آبل هذه الميزة لمنع الأشخاص من سماع أصواتهم عند استخدام مكبر الصوت وهي متوفرة منذ سنوات داخل نظام التشغيل iOS، ومن المحتمل أن تكون هواتف آيفون 13 عكست تأثير هذه الميزة، فبدلا من حجب صدى صوت أحد المتصلين، فإنها تحجب كليهما.