شكا بعض مالكي هواتف آبل آيفون 13 من ظهور مشكلة جديدة بأجهزتهم الباهظة الثمن، تجعلها لا تعمل بشكل جيد عند إجراء المكالمات الهاتفية.
ووفقا لما ذكره موقع "imore"، ظهرت عدة تقارير منذ نهاية العام الماضي، تشير إلى أن وجود مشكلة في أجهزة آيفون 13 عند إجراء المكالمات الهاتفية عبر مكبر الصوت، حيث أوضح مالكو أجهزة آبل الشهيرة أن المشكلة ليست موجودة عند إجراء مكالمات هاتفية بدون مكبر صوت أو أثناء استخدام سماعات الرأس.
مشكلة جديدة تواجه مالكي أجهزة iPhone 13
ووفقا لما أوردته iDropNews، واجه مستخدمو آيفون 13 المشكلة منذ شهر أكتوبر 2021، حيث لم يتمكن بعض الأشخاص من حل المشكلة التي يعانون منها حتى بعد الاتصال بفريق دعم شركة آبل Apple، إذ أعرب بعض المستخدمين أن الخطوات التي طلب خدمة العملاء اتباعها لحل المشكلة كانت غير مفيدة عند محاولة تشخيص مشكلة مكبر الصوت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مشكلة «غريبة» تواجه مالكي آيفون 13.. تجعل أجهزتهم لا تعمل بشكل جيد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق