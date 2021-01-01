

مواصفات وأسعار هاتف Xiaomi 11i HyperCharge مواصفات وأسعار هاتف Xiaomi 11i HyperCharge

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة شاومي، عن الهاتف Xiao­mi 11i Hyper­Charge، الذي تم التشويق له، في العديد من المناسبات، على أنه سيكون، أسرع هاتف ذكي، يتم شحنه على الإطلاق، وبغض النظر عن ذلك، فإن هذا الهاتف الجديد، يتميز بشحن سريع، قوي للغاية، ومستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 108 ميجا بكسل، وشاشة، بمعدل تحديث 120 هرتز، ويدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف Xiao­mi 11i HyperCharge.



مواصفات الهاتف

قدمت شاومي، هاتفها الجديد، مع شاشة AMOLED، بحجم 6.67 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبزجاج حماية، من فئة، Corn­ing Goril­la Glass 5، مع دعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، ودعم HDR10، بالإضافة إلى، معالج ثماني النواة، من فئة، Medi­aTek Dimen­si­ty 920 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والذي يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، ومعالج رسوميات، من فئة، Mali-G68 MC4، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، أو 8 جيجا رام، وهذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم MIUI 12.5.



هاتف Xiao­mi 11i Hyper­Charge، يحتوي على، 3 كاميرات في الخلف، بدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة، f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، ويحتوي أيضا، على كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، مع العلم بأن، الكاميرا الأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة 4500 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 120 واط، ويتم شحنها من خلال، منفذ USB Type‑C 2.0، أما بخصوص باقي المميزات، فتتمثل في، مقاومة الغبار، ورذاذ الماء، ودعم تركيب، بطاقة ذاكرة خارجية microSD، بدلا من إحدى شرائح الاتصال، مع دعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت ستريو.سعر الهاتف Xiaomi 11i HyperChargeالهاتف Xiao­mi 11i Hyper­Charge، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 12 يناير، بسعر يبدأ من، 360 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.وبسعر يبلغ حوالي، 390 دولارا، للإصدار الذي يضم 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.