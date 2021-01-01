

اعتماد الهاتف Realme 9 Pro مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير اعتماد الهاتف Realme 9 Pro مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير

مع اقتراب موعد، وصول هواتف، Realme 9 Series، تظهر العديد، من التسريبات يوميا، وفي الوقت الحالي، يأتي الدور على، الهاتف Realme 9 Pro، الذي حصل على، شهادة TUV، مع بطارية، بسعة 5000 مللي أمبير، ونتوقع أن، تدعم الشحن السريع، بقوة لا تقل عن، 50 واط، ونتوقع أيضا، أن يضم معالجا، متوسطا، من ميديا تيك، يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، ومع ذلك، فإن التسريبات السابقة، تعطينا نظرة، على المواصفات الرئيسية، لهذا الهاتف.



الهاتف Realme 9 Pro، ظهر على، منصة TUV الألمانية، وSDPPI الإندونيسية، وTKDN، وNBTC التايلاندية، وEEC الروسية، بالاسم الرمزي RMX3472، وتم تسريبه بواسطة، أكثر من مسرب موثوق، حيث تشير، التسريبات إلى أنه، سيضم شاشة بشكل الثقب، من نوع، Super AMOLED، بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وستدعم Always-on dis­play.



هناك بعض التقارير، التي تشير إلى أن، الهاتف Realme 9 Pro، سيضم كاميرا خلفية رئيسية، بدقة 108 ميجا بكسل، مثل الجيل السابق، Realme 8 Pro، بجانب كاميرا فائقة الاتساع، بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو، وكاميرا مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وسيدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K.

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كما أن معالج التشغيل، الخاص بهذا الهاتف، سيكون من فئة، Dimen­si­ty 810، أما معالج الهاتف، Realme 9 Pro+، فسيكون من فئة، Dimen­si­ty 920، بالإضافة إلى أن، الذاكرة التخزينية، ستصل بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، أو 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وبالإضافة إلى ذلك، فهناك تقارير، تؤكد وصول، سلسلة هواتف، Realme 9 Series، بنظام Android 12، وبواجهة مستخدم Realme UI 3.0، الأحدث حاليا، ولكن دعونا ننتظر، ما سيحدث في الأيام القادمة، قبل الإعلان الرسمي، المتوقع خلال الفترة، ما بين، يناير ومارس.