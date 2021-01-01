

فولفو تستعد لإجراء أولى تجارب تقنية القيادة الذاتية في كاليفورنيا | صور فولفو تستعد لإجراء أولى تجارب تقنية القيادة الذاتية في كاليفورنيا | صور

تطلق فولفو أول تقنية قيادة ذاتية غير خاضعة للإشراف من جانب السائق في سيارتها الكهربائية الجديدة متعددة الاستخدامات SUV كبيرة الحجم، والتي سيتم الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام.



وأكدت شركة صناعة السيارات السويدية أن التكنولوجيا التي سمتها Ride Pilot، ستكون متاحة أولاً في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تشتهر الولاية بتفكيرها المستقبلي ونموها التكنولوجي الكبير فيما يتعلق بتقنيات القيادة الذاتية، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب هناك بحلول منتصف هذا العام باستخدام طراز فولفو XC90.



وقالت شركة فولفو إنه بمجرد التحقق من التقنية وإمكانية استخدامها على الطرق السريعة ستكون التقنية متاحه في سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة، وهي تعتبر بديل لسيارة فولفو XC90 قبل طرحها في سيارات كهربائية أخرى.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير المزيد من الوقت للعملاء وجعل قيادة فولفو أكثر راحة ومتعة.وتُعرّف فولفو القيادة الذاتية "غير الخاضعة للإشراف من جانب السائق" بأنها تقوم باستيفاء مجموعة من العمليات والظروف البيئية والتنظيمية، بحيث تقود السيارة نفسها، مما يسمح للسائق بالاسترخاء والانخراط في أنشطة ثانوية أخرى.تستخدم الشركة التي كانت رائدة في أنظمة القيادة المساعدة والسيارات ذاتية القيادة، تحديثات البرامج اللاسلكية جنبًا إلى جنب مع أحدث أجهزة الاستشعار عن بعد، حيث تم تطوير البرنامج بواسطة مطوري فولفو الداخليين بالتعاون مع شركة برمجيات القيادة الذاتية Zenseact، بالإضافة إلى مطورين من شركة Luminar أحد شركائها التقنيين.يتكون إعداد مستشعر القيادة الذاتية من أكثر من عشرين مستشعراً، بما في ذلك مستشعر Luminar's Iris lidar والذي يعد من أكثر التقنيات التي تعتمد عليها البرنامج المطور بشكل وثيق.سيتم تركيب مجموعة البرامج والمستشعرات من اليوم الأول على السيارة الكهربائية الجديدة متعددة الاستخدامات، وأشارت فولفو إلى أنها ستتاح للعملاء فقط بمجرد خضوعها لـ “بروتوكول الاختبارات الصارم”، وذلك للتحقق من صحة التكنولوجيا باعتبارها آمنة للاستخدام على الطرق السريعة في عدد من الظروف المتفاوتة، وكجزء من عملية التحقق هذه تختبر فولفو بالفعل التقنية في السويد وتجمع البيانات عبر أوروبا والولايات المتحدة، قبل بدء الاختبار في كاليفورنيا.وأوضحت الشركة السويدية أن “المناخ وظروف المرور والإطار التنظيمي في كاليفورنيا توفر بيئة مواتية لإدخال تقنية القيادة الذاتية حيز التنفيذ”، وقالت إنه بمجرد التحقق من سلامة Ride Pilot وتأمين جميع الموافقات اللازمة، فإن طموحها هو طرحها في كاليفورنيا أولاً، قبل طرحها في أسواق أخرى حول العالم.







