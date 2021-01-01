

فورد تتصدى لجشع التجار في التعامل مع العملاء| صور فورد تتصدى لجشع التجار في التعامل مع العملاء| صور

تتخذ شركة فورد تدابير لمنع التجار من رفع سعر F-150 Lightning ومنع المشترين من قلب وتحويل الشاحنة الكهربائية فور استلامها، وحددت الشركة هذه الاستراتيجيات في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى صالات العرض التي نشرها منتدى F150Gen14.



وفقًا لافتتاح وثيقة الشركة التي عبرت فيها عن استيائها الشديد من الوكلاء الذين يتعاملون مع العملاء بطريقة سلبية على رضا العملاء وتضر بعلامة Ford Motor Company وسمعة الوكيل.



ومثال على ذلك يطلب الوكلاء من العملاء الموجودين بالفعل في قائمة الحجز لـ 22 MY F-150 Lightning بعمل ودائع أو مدفوعات إضافية.

إذا علمت شركة فورد أن أحد الوكلاء مشارك في هذه الممارسات السيئة فإن صانع السيارات يحتفظ بالحق في إرسال تخصيص صالة العرض من البرق إلى مواقع أخرى طوال عام الطراز 2022 بأكمله وسيكون ذلك بمثابة عقوبة خطيرة لنموذج من المتوقع أن يحظى بشعبية كبيرة.حسب التقارير الصحفية التي تواصلت مع شركة فورد لمعرفة ما إذا كان قد تمت معاقبة أي تجار ردت الشركة أن هذا الإعلان صدر للتو اليوم لذا لم يحدث شيء بعد.في الوقت نفسه ، تمنح فورد التجار خيار جعل مشتري Lightning يوقعون عقدًا يمنعهم من بيع الشاحنة الصغيرة لمدة عام واحد بعد الاستلام، ومن المتصور أن هذه الإستراتيجية يمكن أن تعطي صالات العرض حافزًا لعدم إضافة تعديلات السوق إلى Lightning لأنه لا يوجد قلق بشأن قيام المالك الجديد بقلب الشاحنة على الفور لتحقيق الربح.أعلنت شركة فورد مؤخرًا عن خطة لزيادة إنتاج Lightning بسبب الطلب على الشاحنة الكهربائية، أولهم يصل إلى صالات العرض هذا الربيع يمكن أن يكلف مثال كامل الخيارات.



