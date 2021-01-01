تتجه علامة تصنيع السيارات الفرنسية Alpine المملوكة لمجموعة رينو الفرنسية الى إنتاج السيارات الكهربائية مستقبلاً بنسبة تصل الى 100%، ومع ذلك حتى الآن لم تنتج الشركة أي سيارة تعتمد على محركات كهربائية.
قررت إحدى شركات تكنولوجيا الهندسة الكهربائية تسمى Technomap بناء نموذج أولي هجين قيد التشغيل يعتمد على السيارة الفرنسية Alpine A110 مستغلة خبرتها الكبيرة في مجال الطاقة الكهربائية، ويقع مقر الشركة الرئيسي في Martin Eglise حيث يتم تصنيع سيارات Alpine.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها Technomap على Alpine A110 ، حيث ساعدت الشركة التي تتخذ من دييب مقراً لها منذ عدة سنوات شركة تصنيع السيارات الرياضية في مفهوم A110 Vision.
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التعليقات على لأول مرة في التاريخ.. نموذج هجين من سيارة Alpine A110.. صور
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