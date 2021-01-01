

باحتفال استعراضي.. نيسان إيجيبت تكشف عن الجيل الثالث من قشقاي باحتفال استعراضي.. نيسان إيجيبت تكشف عن الجيل الثالث من قشقاي

في أجواء احتفالية بمدينة الشيخ زايد؛ كشفت نيسان ايجيبت الإعلان عن الجيل الجديد كلياً من سيارتها قشقاي.



وأقامت الشركة حفلاً في ساحة كابيتال بيزنس بارك بالشيخ زايد؛ بدأ بمجموعة من العروض الاستعراضية، وقدم الحفل مدونا الفيديو تامر بشير وأحمد الوكيل، حيث عرضت الشركة سيارتها وسط حضور جماهيري، وستعلن نيسان غداً عن قائمة أسعار فئات الجيل الثالث من قشقاي.



