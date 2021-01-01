مرسيدس جي كلاس تحقق أعلى مبيعات في تاريخها خلال 2021

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صورة الخبر: مرسيدس جي كلاس تحقق أعلى مبيعات في تاريخها خلال 2021
مرسيدس جي كلاس تحقق أعلى مبيعات في تاريخها خلال 2021

المربع نت – تستمر نجاحات مرسيدس جي كلاس الأيقونية الفاخرة رغم ضغوط نقص أشباه الموصلات العام الماضي، لتحقق الـ SUV الأسطورية أعلى مبيعات سنوية في تاريخها خلال 2021 بـ 41,174 سيارة.

نتوقع استمرار النمو المضطرد في مبيعات جي كلاس خلال العامين القادمين خاصة مع اقتراب فيس ليفت جديد للـ SUV، كما تجهز مرسيدس لطرح نسخة كهربائية بالكامل لها في 2024.

مرسيدس جي كلاس تحقق أعلى مبيعات في تاريخها خلال 2021 16

بالنسبة لباقي موديلات مرسيدس، فقد ارتفعت مبيعات إس كلاس بـ 40% العام الماضي إلى 87,064 نسخة، أكثر من ثلثهم في الصين، بينما ارتفعت مبيعات علامة مايباخ الحصرية بـ 50.7% العام الماضي إلى 15,730 سيارة، معظمهم في الصين.

وقفزت مبيعات مرسيدس AMG الرياضية بـ 16.7% إلى 145,979 سيارة، ولكن عند الأخذ في الاعتبار المبيعات الإجمالية لشركة مرسيدس، والتي تشمل علامة سمارت كذلك، فقد انخفضت 5% العام الماضي إلى 2,093,476 سيارة.

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صورة الخبر: مرسيدس جي كلاس تحقق أعلى مبيعات في تاريخها خلال 2021

صورة الخبر: مرسيدس جي كلاس تحقق أعلى مبيعات في تاريخها خلال 2021

المصدر: المربع نت

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