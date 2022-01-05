

"تصديرى الأدوية" يستهدف 180 مليون دولار زيادة فى صادرات القطاع بنهاية 2022 "تصديرى الأدوية" يستهدف 180 مليون دولار زيادة فى صادرات القطاع بنهاية 2022

كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، عن استهداف المجلس التصديري تحقيق زيادة قدرها من 120-180 مليون دولار خلال 2022، وهو مستهدف يجعل الصادرات تحقق أرقام غير مسبوقة خاصة مع تنفيذ البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي ضم قطاع الأدوية لأول مرة.



وتوقع "جورج"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قطاعات الأدوية و مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية قد تحقق نمو بما لا يقل عن 30% سنوياً كنتيجة طبيعية لدخول الأدوية ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، والذي يعتبر بشكله الحالي أحد أهم برامج تنمية الصادرات للقطاعات المختلفة.



وكان الدكتور ماجد جورج، أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أنه خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري سجلت صادرات القطاع نحو 602 مليون دولار بنسبة نمو 27.5% في مقابل 472 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يشير إلى اقتراب القطاع من تحقيق صادرات بقيمة تزيد عن 650 مليون دولار بنهاية العام.



وأضاف جورج أن انضمام الأدوية للبرنامج الجديد لدعم الصادرات من شأنه اعطاء دفعة قوية لصادرات المجلس من هذا القطاع خلال العامين المقبلين، موضحا أنه من المستهدف تحقيق صادرات أدوية بما يتراوح بين 390-400 مليون دولار خلال العام المقبل.



وأشار إلى أن وجود دعم لتسجيل الأدوية بنسبة 50% سوف يساهم في احداث طفرة وكذلك زيادة عدد المصدرين خاصة من الشركات الصغيرة خاصة وأن تكلفة التسجيل تبدأ مما لا يقل عن 50 ألف دولار وتصل إلى نصف او مليون دولار، وهو ما كان يمثل عائق أمام توسيع قاعدة المصدرين والمنتجات المصدرة.