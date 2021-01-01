النوبة القلبية كما يعرفها الجميع هي إحدى أشكال أمراض القلب الناتجة عن صعوبة تدفق الدم إلى القلب بسبب انسداد الشرايين والتي غالبا ما تكون نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى مما يؤدي إلى تشكل جلطة تمنع تدفق الدم ما يسفر عنه إلحاق ضرر بجزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل بحسب موقع "mayo clinic".
كما يعد أبرز أعراضها هو الشعور بضيق وألم ضاغط بالصدر أو الذراعين قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر مع الشعور بألم في المعدة وضيق تنفس وعرق بارد بالإضافة إلى الإرهاق والدوخة المفاجئة ولكن هناك نوع أخر من النوبة القلبية أكثر غموضا وتشترك في أعراضها مع أعراض أحد أشهر أمراض الشتاء الانفلونزا وهي ما تعرف بـ "النوبة القلبية الصامتة".
ولأننا نعيش حاليا ضمن أشهر الشتاء الباردة والتي تنتشر فيها عدوى الانفلونزا فيجب أن تكون على وعي من أن أعراض البرد يمكن أن تشير إلى شيء أكثر خطورة ووفقا لموقع "express" البريطاني فإن النوبة القلبية تكون بطبيعتها صامتة عندما لا تظهر عليها أعراض أو أعراض خفيفة أو أعراض لا يرتبط بها الأشخاص بنوبة قلبية تقليدية بل ترتبط بأعراض يمكن أن تكون مشابهة لأعراض الأنفلونزا.
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التعليقات على بعضها يشبه البرد.. 5 أعراض للنوبة القلبية الصامتة
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