

بعضها يشبه البرد.. 5 أعراض للنوبة القلبية الصامتة بعضها يشبه البرد.. 5 أعراض للنوبة القلبية الصامتة

النوبة القلبية كما يعرفها الجميع هي إحدى أشكال أمراض القلب الناتجة عن صعوبة تدفق الدم إلى القلب بسبب انسداد الشرايين والتي غالبا ما تكون نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى مما يؤدي إلى تشكل جلطة تمنع تدفق الدم ما يسفر عنه إلحاق ضرر بجزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل بحسب موقع "mayo clinic".



كما يعد أبرز أعراضها هو الشعور بضيق وألم ضاغط بالصدر أو الذراعين قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر مع الشعور بألم في المعدة وضيق تنفس وعرق بارد بالإضافة إلى الإرهاق والدوخة المفاجئة ولكن هناك نوع أخر من النوبة القلبية أكثر غموضا وتشترك في أعراضها مع أعراض أحد أشهر أمراض الشتاء الانفلونزا وهي ما تعرف بـ "النوبة القلبية الصامتة".



ولأننا نعيش حاليا ضمن أشهر الشتاء الباردة والتي تنتشر فيها عدوى الانفلونزا فيجب أن تكون على وعي من أن أعراض البرد يمكن أن تشير إلى شيء أكثر خطورة ووفقا لموقع "express" البريطاني فإن النوبة القلبية تكون بطبيعتها صامتة عندما لا تظهر عليها أعراض أو أعراض خفيفة أو أعراض لا يرتبط بها الأشخاص بنوبة قلبية تقليدية بل ترتبط بأعراض يمكن أن تكون مشابهة لأعراض الأنفلونزا.

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حيث تشمل أعراض النوبة القلبية الصامتة ألم عضلي في الصدر أو أعلى الظهر مع الشعور بألم في الذراعين مع المعاناة من تعب شديد والإرهاق وعسر الهضم مع صداع مستمر وصعوبة في النوم وهي بذلك تتفق مع أعراض الإنفلونزا في الشعور بوجع بالجسم والشعور بالتعب والإرهاق وصعوبة النوم مع فقدان الشهية وللتأكد من كونها نوبة قلبية صامتة أو اعراض برد تقليدية عليك الانتباه إلى عرضين في حالة الشعور بألم في منطقة الصدر أو اعلى الظهر فهي نوبة قلبية وفي حالة ارتباط الأعراض بارتفاع درجة الحرارة مع السعال الجاف والتهاب الحلق فهي اعراض برد تقليدية.ونظرا لأن أعراض النوبة القلبية الصامتة تختلف عن أعراض النوبة القلبية التقليدية فقد لا يدرك الكثيرون أنهم أصيبوا بنوبة قلبية تؤثر على أداء القلب بكفاءة، لذلك يفضل في حالة وجود أعراض مثل ألم في الصدر وفي أجزاء أخرى من الجسم مع الشعور بالدوار والتعرق وضيق التنفس والغثيان بالإضافة إلى الشعور بالقلق والسعال أو الصفير لأكثر من 12 ساعة عليك التوجه مباشرة للطبيب للتأكد من سلامة صحتك.