صور.. بركان جزر جالاباجوس بالإكوادور ينشط

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صورة الخبر: صور.. بركان جزر جالاباجوس بالإكوادور ينشط
صور.. بركان جزر جالاباجوس بالإكوادور ينشط

ثار أعلى بركان في جزر جالاباجوس الجمعة، ونفث حمما بركانية على منحدراته وسحب رماد فوق المحيط الهادئ، وفق ما ذكر معهد الجيوفيزياء في الإكوادور.

وأضاف المعهد أن سحابة من الغاز والرماد نفثها بركان وولف ارتفعت إلى 3793 مترا فوق سطح البحر في أعقاب الثوران الذي بدأ قبل منتصف ليل الأربعاء بقليل، حسب التوقيت المحلي.

وحسب المعهد، لا يوجد خطر مباشر على المناطق المأهولة بالسكان، التي تقع على الجانب الآخر من جزيرة إيزابيلا، الأكبر في سلسلة جزر جالاباجوس.

ويعد البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1701 متر من العديد من البراكين النشطة في جزر غالاباغوس، والتي تبعد حوالي 1000 كيلومتر عن البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية.

وكانت آخر مرة ثار فيها البركان عام 2015.

صورة الخبر: صور.. بركان جزر جالاباجوس بالإكوادور ينشط

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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