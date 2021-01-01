ثار أعلى بركان في جزر جالاباجوس الجمعة، ونفث حمما بركانية على منحدراته وسحب رماد فوق المحيط الهادئ، وفق ما ذكر معهد الجيوفيزياء في الإكوادور.
وأضاف المعهد أن سحابة من الغاز والرماد نفثها بركان وولف ارتفعت إلى 3793 مترا فوق سطح البحر في أعقاب الثوران الذي بدأ قبل منتصف ليل الأربعاء بقليل، حسب التوقيت المحلي.
وحسب المعهد، لا يوجد خطر مباشر على المناطق المأهولة بالسكان، التي تقع على الجانب الآخر من جزيرة إيزابيلا، الأكبر في سلسلة جزر جالاباجوس.
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التعليقات على صور.. بركان جزر جالاباجوس بالإكوادور ينشط
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