أعلن فريق الأمن السيبراني Minerva Labs ، الذي يعمل لدى مؤسسة MalwareHunterTeam ، إن البرمجية الخبيثة Purple Fox أو «الثعلب الإرجواني» أصبح يتم إخفاؤها في ملف يحمل اسم "Telegram Desktop.exe"، بهدف خداع أولئك الذين يعتقدون أنهم يقومون بتثبيت خدمة المراسلة الشائعة «تليجرام» خاصة على أجهزة سطح المكتب.
وكان قد تم اكتشاف برمجية Purple Fox لأول مرة في عام 2018، وقد تم نشرها من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني المخادعة، والروابط الضارة ومجموعات الاستغلال، ومع ذلك ، في السنوات القليلة الماضية، توسعت طرق التوزيع لتشمل المساومة على خدمات الإنترنت المعرضة للخطر، وخدمات SMB المكشوفة، والمثبتات أو التطبيقات المزيفة.
وبحسب فريق الخبراء، فقد تم تطوير مُثبِّت تليجرام TELEGRAM الضار كبرنامج نصي مُجمَّع «AutoIt»، كما يتم إسقاط مُثبِّت تطبيق تليجرام TELEGRAM الرسمي، ولكن مع أداة تنزيل ضارة تسمى TextInputh.exe.
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التعليقات على «الثعلب الإرجواني».. برمجية خبيثة تستهدف مستخدمي تليجرام
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