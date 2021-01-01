لطالما ترددت شائعات عن أن شركة آبل الأمريكية APPLE، تعمل حاليا على تطوير سماعة رأس جديدة بشكل سري، وقد توقعت الشائعات أن تدخل أبل عالم الواقع الافتراضي، والواقع المعزز لمنافسة شركات أخرى عملاقة تتصدرصناعة تلك التكنولوجيا المتطورة.
وأطلقت جوجل Google Glass، فيما تم الإشادة أيضا بشركة فيسبوك FACEBOOK على نطاق، بعد إصدار واسع لسماعة الرأس Oculus Quest 2، كما قامت شركة مايكروسوفت MICROSOFT أيضًا بالمضي قدمًا في استخدام نظارات الواقع المعزز HoloLens، التي تستهدف الشركات بدلاً من المستهلكينن فيما كشفت شركة سوني Sony النقاب عن سماعة PSVR 2 لجهاز PS5 الخاص بها، هذا بالإضافة إلى شركة HTC التي تقدم مجموعة Vive القوية.
وتنضم آبل Apple إلى المعركة ومضمار السباق، بسماعة رأس، من المرتق الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام 2022، ووفقًا لما ذكره Ming-Chi Kuo، أحد كبار المطلعين في شركة آبل APPLE، فإن السماعة ستخرج في عام 2022، لكن الأسهم "سترتفع" في الجزء الأول من عام 2023، وفقًا لملاحظة المستثمر التي اطلعت عليها موقع MacRumor
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التعليقات على تسريبات حديثة عن سماعة رأس آبل «فائقة السرية»
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