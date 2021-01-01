

تسريبات حديثة عن سماعة رأس آبل «فائقة السرية» تسريبات حديثة عن سماعة رأس آبل «فائقة السرية»

لطالما ترددت شائعات عن أن شركة آبل الأمريكية APPLE، تعمل حاليا على تطوير سماعة رأس جديدة بشكل سري، وقد توقعت الشائعات أن تدخل أبل عالم الواقع الافتراضي، والواقع المعزز لمنافسة شركات أخرى عملاقة تتصدرصناعة تلك التكنولوجيا المتطورة.



وأطلقت جوجل Google Glass، فيما تم الإشادة أيضا بشركة فيسبوك FACEBOOK على نطاق، بعد إصدار واسع لسماعة الرأس Oculus Quest 2، كما قامت شركة مايكروسوفت MICROSOFT أيضًا بالمضي قدمًا في استخدام نظارات الواقع المعزز HoloLens، التي تستهدف الشركات بدلاً من المستهلكينن فيما كشفت شركة سوني Sony النقاب عن سماعة PSVR 2 لجهاز PS5 الخاص بها، هذا بالإضافة إلى شركة HTC التي تقدم مجموعة Vive القوية.



وتنضم آبل Apple إلى المعركة ومضمار السباق، بسماعة رأس، من المرتق الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام 2022، ووفقًا لما ذكره Ming-Chi Kuo، أحد كبار المطلعين في شركة آبل APPLE، فإن السماعة ستخرج في عام 2022، لكن الأسهم "سترتفع" في الجزء الأول من عام 2023، وفقًا لملاحظة المستثمر التي اطلعت عليها موقع MacRumor

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ويقول محلل TF International Securities، إن السماعة ستحتوي على "عدستين مدورتين 3P"، ويقال إنها ستأتي بتصميم مطوي للسماح للضوء بالانعكاس بين الشاشة والعدسات، ووفقًا لـ Kuo، سيسمح ذلك بأن تكون سماعة الرأس أصغر حجمًا، وأخف وزنًا.وحول تكلفة أو سعر سماعة الرأس المرتقبة، لم يذكر Kuo في ملاحظته الجديدة، ذكرت التقديرات السابقة بأنها ستباع بالتجزئة بآلاف الدولارات، وسيكون ذلك أعلى بكثير من تكلفة شييء مثل سماعة الرأس Oculus Quest 2 والتي تبلغ تكلفتها ما بين 299 دولارًا / 299 جنيهًا إسترلينيًا، هذا ومن المحتمل أن تكلف نفس تكلفة HTC Vive، وجهاز كمبيوتر ألعاب عالي الطاقة لتشغيلها.والأمر غير الواضح أيضًا، هو ما إذا كانت سماعة رأس آبل APPLE تحتوي على قوة الحوسبة الخاصة بها، أو تعتمد على جهاز آخر، وإذا كلف الأمر بالفعل آلاف الدولارات ، فمن شبه المؤكد أن الحوسبة ستتم على الجهاز الخاص بآبل، ومع ذلك فمن المحتمل أن تتطلب بعض المهام جهاز آيفون iPhone كما هو الحال مع ملحقات آبل APPLE الأخرى، ولكن مع كل هذه التسريبات لم تؤكد آبل Apple أي من هذه التسريبات.