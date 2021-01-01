

ميزة رائعة.. «واتساب» يخبرك بمن تحدث عنك «من وراء ظهرك» ميزة رائعة.. «واتساب» يخبرك بمن تحدث عنك «من وراء ظهرك»

من المفترض أنك غير قادر على معرفة ما إذا كان شخص ما يتحدث عنك من وراء ظهرك، ولكن إذا توفرت وسيلة ما لمعرفة ذلك فستكون ميزة كبيرة ورائعة.



والأن تعمل شركة «ميتا» META العملاقة للتكنولوجيا «فيسبوك» سابقا، على طريقة أفضل بتطبيق التراسل الفوري واتساب لإعلامك متى تمت الإشارة إليك في الدردشات التي تكون جزءًا منها، وهو الأمر الذي يجعل الإخطارات أكثر فائدة مما هي عليها الأن.



والطريقة أو الميزة الجديدة، التي تطورها «ميتا»، تعني أنه سيكون لديك فكرة أفضل عمن ذكرك، أو رد عليك ضمن دردشة ما أو داخل المجموعات بتطبيق واتساب، ففي السابق كنت تحصل على تنبيه نصي فقط، ولكن الآن، ستظهر صورة الملف الشخصي للشخص الذي تحدث عنك مع الإشعار أو التنبيه بذلك.

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ويعد هذا التعديل صغير، ولكنه مفيد، لأنه سيمنح المستخدمين تحديثًا سريعًا لمن يتحدث إليهم، أو عنهم، وقد تم تضمين هذه الميزة ضمن ميزات جديدة أوسع قيد الاختبار حاليًا، مصممة جميعها لجعل الإشعارات أكثر إفادة بشكل عام على واتساب.وأظهر موقع WABetaInfo كيف سيعمل نظام الإشعارات الجديد، فقد أشار إلى أنه في الوقت الحالي، تم الكشف عنها فقط لبعض مختبري الإصدارات التجريبية على نظام التشغيل iOS 15.، إلا أنه لا توجد تفاصيل عما إذا كانت ستصل إلى الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android أيضًا.وبحسب الموقع فمن المبكر جدًا التطوير لدرجة أن واتساب WhatsApp قد يقرر عدم المضي قدمًا في الفكرة تمامًا، ولكن إذا تم إطلاق الميزة قريبا، فسيكون هذا أول تغيير يتم إدخاله على التطبيق لعام 2022.وقد قامت المنصة «واتساب» بالفعل بإجراء العديد من التغييرات في الأشهر الأخيرة، ففي ديسمبر، استمع أخيرًا إلى المعجبين، وأضاف ميزة معاينة الرسائل الصوتية، كما بدأ أيضًا التطبيق في السماح للمستخدمين بتعيين مؤقتات التدمير الذاتي لجميع محادثاتك، وهذا يعني أنه سيتم حذف جميع النصوص تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.وحتى يتم إطلاق تعديل صورة الملف الشخصي الجديد، تأكد من أن إعدادات واتساب WHATSAPP في أفضل حالة ممكنة للعام الجاري.