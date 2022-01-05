

أسعار العملات الأجنبية في منتصف تعاملات اليوم 8 يناير أسعار العملات الأجنبية في منتصف تعاملات اليوم 8 يناير

استقرت أسعار العملات الأجنبية في منتصف تعاملات 8 ينايرفي مقابل الجنيه المصري.



وسجل سعر اليورو نحو 17.65 جنيهًا للشراء، و17.82 جنيهًا للبيع، وسعر الجنيه الاسترليني نحو 20.09 جنيهاً للشراء، و21.34 جنيهًا للبيع.



وبلغ سعر الفرنك السويسري 17.00 جنيه للشراء، و17.16 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 13.46 للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

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وشهدت أسعار العملات الأجنبية، حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.وعالميًا، حقق مؤشر اليورو خلال تداولات هذا الأسبوع مكاسب، حيث أنهى تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة +0.36% على خلفية ضعف الدولار، بينما شهد الجنيه الاسترليني تغيرًا طفيفًا، حيث ارتفع بنسبة +0.03%.جدير بالذكر، أنه في مطلع هذا الأسبوع، حقق الجنيه الإسترليني مكاسب بسبب احتمالية رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، ولكن أحبط تقرير مبيعات التجزئة الذي جاء أضعف مما كان متوقعًا المعنويات، مما قلص من المكاسب السابقة.وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات هذا الأسبوع على انخفاض-0.31% على خلفية ضعف بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة في مطلع هذا الأسبوع.وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1.3451 بعد صدور بيانات التوظيف البريطانية الأقوى من المتوقع، مما رفع فرصة قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في ديسمبر.