آلاف المسلمين الهنود يحتجون ضد تحريض هندوس على الإبادة الجماعية| فيديو



آلاف المسلمين الهنود يحتجون آلاف المسلمين الهنود يحتجون





تجمع آلاف المسلمين في مسيرة في ولاية أوتار براديش الهندية للاحتجاج على دعوات قتل المسلمين.



ويحتج الالاف من المسلمين في الهند اليوم على التجمع الديني الشهر الماضي الذي شهد مئات من النشطاء والرهبان الهندوس اليمينيين ممن هاجموا الجالية المسلمة وحرضوا على القضاء عليهم في

قد يعجبك أيضا...

ويبلغ إجمالي عدد المسلمين في الهند حوالي 200 مليون.وفي أعقاب الحادث، ناشد مولانا توقير رضا، مؤسس الجماعة الإقليمية لمجلس اتحاد الملة، الجالية المسلمة في ولاية أوتار براديش للتجمع بأعداد كبيرة لتقديم "تضحيات جماعية" كعلامة احتجاج على خطابات الكراهية من قبل رهبان هندوس.وقال رجل دين في منطقة باريلي في ولاية أوتار براديش اليوم الجمعة، “إذا كانت دماؤنا قادرة على إشباع عطشك، فنحن مستعدون للتضحية، والآن تقرر من هو المخطئ؟ الشخص المستعد للتضحية بحياته من أجل البلد أو أولئك الذين يتجاهلون النساء ويدعون إلى قتل 200 مليون شخص من الهند؟”وقال مولانا توقير رضا، في كلمة أمام تجمع يوم الجمعة، إن المسلمين لم يسبق لهم أن خاضوا حربًا مع الهندوس، ولن يفعلوا ذلك أبدًا لمصلحة البلاد.وأشار إلى سلسلة من الحملات اليمينية التي زُعم أن نشطاء هندوس أدلوا فيها بتصريحات استفزازية ومحرضة ضد النساء والشبان المسلمين.https://twitter.com/i/status/1479393215782424576