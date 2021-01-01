بايدن: كورونا لن يبقى فترة طويلة



بايدن بايدن



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إنه لا يعتقد أن فيروس كورونا سيكون مصدر قلق دائم للأمريكيين.



وأضاف بايدن للصحفيين بعد تصريحات عن الاقتصاد الأمريكي: «لا...لا أعتقد أن كورونا سيبقى فترة طويلة...الوضع الطبيعي مستقبلًا لن يكون على ما هو عليه الآن، سيكون أفضل».



من جانبها، قالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض سيسيليا روز، اليوم الجمعة، إن بيانات الوظائف الجديدة الأمريكية تؤكد تعافيًا اقتصاديًا قويًا.

قد يعجبك أيضا...

وقالت لقناة سي. إن. بي. سي التليفزيونية: «نعتقد أن هذه البيانات تؤكد أنه صار لدينا تعاف قوي حقًا في سوق العمل، حتى مع استمرار الجائحة».وأضاف أرباب العمل الأمريكيون 199 ألف وظيفة في رقم متواضع للشهر الماضي بينما انخفض معدل البطالة بشكل حاد، بينما تكافح الشركات لملء الوظائف مع بقاء العديد من الأمريكيين مترددين في العودة إلى العمل.قالت وزارة العمل، الجمعة، إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 3.9% من 4.2% في نوفمبر.وأصاب متحور «أوميكرون» ملايين الأمريكيين، وأجبر شركات الطيران على إلغاء آلاف الرحلات الجوية، وقلل من حركة المرور والمطاعم، وتسبب في إغلاق بعض أنظمة المدارس الرئيسية، مما قد يجعل بعض الآباء في المنزل مع أطفال وغير قادرين على العمل.