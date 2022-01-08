توقعات الطقس غدًا السبت.. أمطار 3 أيام تصل إلي القاهرة وشبورة ورياح



أمطار 3 أيام تصل إلي القاهرة وشبورة ورياح أمطار 3 أيام تصل إلي القاهرة وشبورة ورياح

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسقط أمطار علي غرب البلاد تمتد إلي السواحل الشمالية وتصل إلي القاهرة خلال حالة الطقس غدًا السبت، وتستمر الشبورة فى الصباح وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال ببعض المناطق.



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وتتوقع الأرصاد أن تستمر الأمطار المتفاوتة الشدة على أماكن متفرقة اعتبارًا من طقس غدٍ السبت وحتى الإثنين المقبل لمدة 3 أيام.

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