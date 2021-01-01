أوهمهن بعودتهن لأزواجهن.. قانوني يوضح العقوبة المتوقعة على دجال دكرنس



العقوبة المتوقعة على دجال دكرنس العقوبة المتوقعة على دجال دكرنس

بعد قرار نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية بحبس دجال دكرنس ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة تحصيل مبلغ ٢٥ ألف جنيه من سيدة بالقليوبية وأخري بالقاهرة وايهامهم بعودتهم لأزواجهم بعد إنفصالهم، يوضح المستشار عصام أبو العلا الخبير القانون العقوبة المتوقعة على دجال دكرنس.



دجال دكرنس

قال الخبير القانوني، أنه لا شك أن القانون المصري لم ينص علي عقوبة صريحة للدجال او المشعوذ وانما كما هو معروف تندرج تلك الجريمة تحت نص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات وهي التي تعاقب علي جريمة النصب ولا يخفي علي احد ان الشروط والاركان التي يجب توافرها لتحقق جريمة النصب هي شروط صعبة للغاية وتحتاج من النيابة العامة والمجني عليه جهد كبير وأدلة دامغة حتي يقضي علي الجاني بالإدانة.





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وأضاف "أبو العلا" أن هذه الجريمة ان ترتب عليها تأثيرا في تفس المجني عليه بحيث ارتكب الاخير فعلا من الافعال التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات فإن الدجال هو شريك في الجريمة ويجب اعتباره كذلك ويجب ان يكون عقوبته هي عقوبة الفاعل الاصلي فاذا ما اوعز الدجال الي شخص بأن في قتل انسان اخر حياته او ان هذا الاخر اثر علي حياته سلبا ولازال يؤثر وسيظل مما دفعه الى ارتكاب الفعل فإنه ولإن كانت العقوبة شخصية الا ان الشريك الذي لم يظهر علي مسرح احداث جريمة هو الدحال ويجب ان يعد فاعلا اصليا بل انه لو كانت هناك ظروف مخففة فالذي ينالها ويستحقها هو ذلك الشخص الذي اعتبره الدجال أداته لارتكاب الجريمة، واذا توصل الدجال الى الاستيلاء علي مال المجني عليه فهذه جريمة نصب.وأوضح "أبو العلا"، إنه اذا كان تأثير الدجال علي المجني عليه قد امتد الى الاعتداء الجنسي عليه فنري ان هذا ليس هتكا للعرض وانما اغتصابا بكل ما تحمله تلك الجريمة من عقوبة قد تصل الي الاشغال الشاقة المؤبدة حيث جاء مفاد نص المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات المصري علي انه من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد.وأشار "أبو العلا"، إلى أن الدجال وبحكم معرفته الوثيقة بالمجني عليه او المجني عليها اصبح الاخير تحت سيطرته ومن ثم تحقق الظرف المشدد الوارد بالمادة ٢٦٧ من قانون العقوبات.حبس دجال دكرنسأمرت نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية بحبس دجال دكرنس ٤ ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة تحصيل مبلغ ٢٥ ألف جنيه من سيدة بالقليوبية واخري بالقاهرة بعد ايهامهم بعودتهم لأزواجهم بعد إنفصالهم.وكانت حررت “منة الله س م ا” مقيمة محافظة القاهرة المحضر رقم ٥٣٤ جنح دكرنس اتهمت خلالة دجال دكرنس الذي القي القبض عليه بتهمة محاولة اقناع سيدة بمحافظة القليوبية بمعاشرتها جنسيا لاخراج الجن من رحمها واعادتها لزوجها بعد إنفصالهما.وأكدت سيدة القاهرة ان المتهم تحصل علي ١٥ الف جنية تحت مسمي ارجاع شقيقتها لزوجها بعد إنفصالها، مؤكدة انها ترددت عليه أكثر من مرة لتسجل المحضر الثاني ضد المتهم.وأدلي دجال دكرنس بمحافظة الدقهلية يدعى "الشيخ صالح" باعترافات تفصيلية أمام نيابة دكرنس في واقعة النصب علي سيدة مقيمة بالقليوبية، وحاول إقناعها بأن الجماع ومعاشرتها جنسيًّا حل لمشاكلها مع زوجها الذي انفصلت عنه بعد ان أوهمها بأن الجن داخل الرحم.وقال الدجال انا بعالج بالقران ونكر واقعة اغتصاب السيدة مؤكدا تحصيلة المبالغ المالية مقابل العلاج بالقرانوكان شهد مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية واقعة نصب من دجال حاول إقناع سيدة بمحافظة القليوبية بأن الجماع ومعاشرتها جنسيًّا حل لمشاكلها مع زوجها.وكانت نجحت الأجهزة الامنية في الدقهلية من ضبط دجال بمركز دكرنس استدرج سيدة من محافظة القليوبية بحجة علاجها وإخراج جن من جسدها وحاول إقناعها بوجود جن بالرحم هو سبب مشاكلها وخلافاتها مع زوجها ولن يخرج إلا بالجماع وإقامة علاقة كاملة معه لإخراجه وحرقه.وكان مدير أمن الدقهلية تلقى بلاغًا من مأمور مركز دكرنس بورود بلاغ من سيدة تقيم بمحافظة القليوبية تضرر فيه من قيام دجال يدعى "الشيخ صالح" بالنصب عليها والحصول على مبالغَ مالية متعددة لحل مشاكلها والعودة إلى زوجها بعد نشوب خلافات كبيرة وانفصالهما.أوهم المواطنين بكونه طبيبا روحانيا.. إخلاء سبيل دجال فيس بوك بالمحلةبعالج بالقران.. اعترافات دجال دكرنس في محاولة اغتصاب سيدة بحجة إخراج الجنوقالت السيدة فى المحضر: إنها حضرت 3 مرات ودفعت ما يقرب من 10 آلاف جنيه للدجال لإعادتها لزوجها لكن استمرت الخلافات مستمرة مع الزوج دون أى تغيير، وعندما واجهت الدجال بذلك أكد لها أنه يوجد عندها جن يسكن الرحم ولا بد من إقامة علاقة جنسية معه حتى يتمكن من الوصول للجن وإخراجه وحرقه.وأضافت السيدة: "عندما قال ذلك تأكدت أنه نصاب، وأنه يحاول اغتصابها بحجة إخراج الجن فقررت الإبلاغ عنه".انتقل ضباط المباحث إلى مكان تواجد الشيخ الذى أرشدت عنه السيدة، وتبين أنه يدعى "صالح. ح. ال. ي"، وأنه اعتاد ممارسة أعمال الدجل والشعوذة واستدراج النساء بحجة إخراج الجن من إجسادهن.وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.وكانت حررت سيدة مقيمة بمحافظة القاهرة المحضر الثاني ضد دجال دكرنس المتهم بمحاولة اقناع سيدة القليوبية باغتصابها لاخراج الجن من الرحم لحل مشاكلها مع زوجها بعد انفصالهما وتحصل منها علي ١٠ الاف.