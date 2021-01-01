كيكة الفواكه
كيكة الفواكه من ألذ أنواع المخبوزات التى يمكن تقديمها خلال فصل الشتاء بجوار كوب الشاي أو المشروب الدافئ.
نقدم لكم طريقة عمل كيكة الفواكه من خلال خطوات الشيف غادة التلي -مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة .
مقادير كيكة الفواكه
علبة فواكه مشكلة
ملعقة صغيرة نشا
نصف كوب عصير كمبوت
2 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
ثلاث أرباع كوب سكر
ثلث كوب جوز هند
125 جم زبدة
1 بيض
فانيليا
ثلاث أرباع كوب لبن
طريقة عمل كيكة الفواكه
* ضعي الفواكه المشكلة في طاسة على النار مع النشا وعصير الكمبوت، في العجان تضاف الزبدة مع السكر وتخفق ثم يضاف البيض والفانيليا ويقلب جيدا
* في بولة أخرى أضيفي الدقيق وجوز الهند والبيكينج باودر ثم ضعي خليط الدقيق إلى العجان تدريجيا ويخفق مع خليط الزبدة ثم يضاف اللبن.
* أضيفي الخليط إلى قالب كيك وفوقه خليط الفواكه المشكلة ويخبز بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 50 دقيقة وتقدم كيكة الفواكه باردة.
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