تعليمات مهمة من تجارة عين شمس لطلاب التعليم المدمج

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اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس أماكن وأرقام جلوس امتحان دور يناير لطلاب برنامح التعليم المفتوح والمدمج للعام الجامعى 2021 – 2022 على الرابط التالىhttps://bit.ly/3qBYshR.



وطالب الدكتور خالد قدرى، جميع الطلاب بضرورة معرفة رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم اثناء فترة الامتحانات.

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واعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس أماكن وارقام جلوس امتحان الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 – 2022 ، وجاءت كالتالي:• ارقام جلوس شعبة الدراسة باللغة العربية.• ارقام جلوس شعبة الدراسة باللغة الانجليزية.• ارقام جلوس برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.• ارقام جلوس برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.• ارقام جلوس برنامج الشراكة كين.على الرابط التالىhttps://bit.ly/3pmhn0Mtxtآثار عين شمس تعقد اجتماعها لإدارة الأزمات والكوارث استعدادا للامتحاناتعلى الجانب الآخر، ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بعنوان "تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي" تحت رعاية أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أ.د نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، برئاسة أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري.صرح بذلك الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ومقرر عام المؤتمرواضاف ان المؤتمر يناقش اربعة محاور رئيسية هي المحور الأول ريادة الأعمال وتطوير برامج تعليم الكبار في الوطن العربي ، المحور الثاني ريادة الأعمال ومستقبل مؤسسات تعليم الكبار في الوطن العربي ، المحور الثالث تعليم الكبار والتنمية المستدامة للكبار في الوطن العربي ، المحور الرابع ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة للكبار.وذلك في الفترة من ٥ إلى ٧ فبراير ٢٠٢٢؛ حيث يعقد المؤتمر بنظام الحضور المباشر بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، واليومان الثاني والثالث أونلاين عبر تطبيق Zoom.للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التاليhttps://docs.google.com/.../1FAIpQLScJdXBnq9Y.../viewform..