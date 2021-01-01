إعلان جدول امتحانات الترم الأول للتعليم المدمج بزراعة عين شمس



زراعة عين شمس زراعة عين شمس





اعتمد الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، جداول امتحان التعليم المدمج للفصل الدراسي الأول ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا.





قد يعجبك أيضا...

وقال أحمد خلال لـ صدي البلد، إن الكلية تكثف استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من حصول الطلاب على لقاح كورونا المستجد.وأشار جلال، إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة، وتقليل الأعداد داخل اللجان، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة.وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه تبقى أعداد ضئيلة جدا لم يحصلوا على اللقاح، مشيرا إلى أنه جارى اتخاذ إجراءات مشددة وترتيبات خاصة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول .وكشف أحمد جلال، عن المحظورات داخل لجان الامتحانات الفصل الدراسي الأول وهي كالآتي:- يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان- لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان.- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.- يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا.- إثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا.جدير بالذكر أن الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، قال إنه تم تنفيذ أكبر مزرعة سمكية مغلقة بنظام تدوير المياه على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية بزراعة عين شمس وهي مزرعة بحثية.. تدريبية.. إنتاجية.وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ،خلال تصريحاته لـ صدي البلد إنها تتكون من معدات وفلاتر مرتبطة ببعضها البعض، ويتم تدوير المياه ضمن دائرة مغلقة من تلك المعدات والفلاتر، وتم إنشاء المزرعة بأعلى التقنيات المتبعة حالياً في نظم الاستزراع السمكى، كواحدة من أحدث النماذج في مصر .وأكد الدكتور احمد جلال ، أن المزرعة تتكون من 18 حوضا ، وفلتر أو مرشح ميكانيكي ينقى المياه من فضلات الاسماك ، وفلتر أو مرشح رملي لتنقية المياه من المخلفات الصلبة، وجهاز الأشعة فوق البنفسجية وينقى المياه من البكتريا، وفلاتر بيولوجية، والتي تحول مخلفات الأسماك الذائبة أقل ضررا، بالإضافة إلى محولات أكسجين.