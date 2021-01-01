نشرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فيديو بعنوان "استثمر في مصر" رؤية أفضل لمستقبل مشرق، تطرق إلى التحديات التي واجهت الدولة المصرية بشأن التعليم العالى وكيف تغلبت الدولة المصرية على هذه التحديات لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في مصر.
"منذ فجر التاريخ، كانت مصر ولا زالت منبع كل رؤية ثورية، ومهد كل عهد جديد يستحدث التغيير، إلى درجة أن مواكبته أصبحت بلا جدوى، أصبح علينا تولى القيادة من جديد، وخلق التغيير، إنه تحدى يستدعي قياسات غير مألوفة، لاستثمارات في رؤى جديدة وفرص أكبر لأجيال قادمة تحتاج إلى تعليم قادر على تشجيعهم وتأهيلهم وتمكينهم حتى يتأهلوا ويصبحوا ما تحتاج إليه الإنسانية، هذا كان النداء لخطى وتوجيهات جديدة".
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التعليقات على التعليم العالى تنشر فيديو بعنوان "استثمر فى مصر" يكشف توفير بيئة مناسبة للاستثمار
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