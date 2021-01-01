

تنافس ساعات سامسونج وهواوي.. مواصفات ساعة جارمن الذكية الجديدة تنافس ساعات سامسونج وهواوي.. مواصفات ساعة جارمن الذكية الجديدة

أعلنت شركة جارمن Garmin، عن ساعة ذكية جديدة تحت اسم Venu 2 Plus، عبر مؤتمر الأجهزة النقالة العالمي بلاس فيجاس CES 2022، والتي تمتاز بجسم مصنوع من الاستانلس ستيل مقابل سعر 450 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري).



وبحسب ما ذكره موقع "digitaltrends"، تعد ساعة جارمن Venu 2 Plus جزءا من سلسلة الساعات الذكية Venu 2 الحالية، والتي تحتوي على شاشة من نوع AMOLED بقياس 1.3 بوصة، وبدقة وضوح 416×416 بيكسل، تدعم ميزة العرض دائما، ومحمية بطبقة زجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3.



مواصفات ساعة جارمن الذكية الجديدة Venu 2 Plus

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وتمتاز ساعة جارمن Venu 2 Plus، عن سلسلة Venu 2 بقدرتها على إجراء المكالمات الصوتية، إلى جانب إمكانية الرد على الرسائل باستخدام خاصية Voice to Text.وتتمتع ساعة جارمن Venu 2 Plus، بجميع ميزات تمارين تتبع اللياقة البدنية بما في ذلك أوضاع التمرين المتعددة في الهواء الطلق، وعرض معدل ضربات القلب وعدد الخطوات ومستويات تشبع الأكسجين SpO2، وكما تدعم الساعة الذكية نظام تحديد المواقع العالمي GPS.وتوفر ساعة جارمن Venu 2 Plus، عدة وظائف من بينها زر يتيح إمكانية تنشيط المساعد الصوتي Google Assistant أو أبل Siri على الهاتف الذكي المتصل، والتي تستخدم مكبر صوت وميكروفون مدمجين.وتنطلق ساعة جارمن الذكية Venu 2 Plus، في 3 ألوان هي: الرمادي الفاتح والأسود والأبيض، كما أنها مزودة ببطارية تستمر حتى 10 أيام في وضع GPS + Music، كما تساعد ميزة الشحن السريع في تشغيل الساعة ليوم إضافي بعد شحن لمدة 10 دقائق فقط.