

إنستجرام يطرح 3 خيارات جديدة للمستخدمين لتنظيم المنشورات على صفحاتهم إنستجرام يطرح 3 خيارات جديدة للمستخدمين لتنظيم المنشورات على صفحاتهم

بدأ تطبيق Instagram إنستجرام في طرح عدد من الخيارات الجديدة للمستخدمين والتى تتيح لهم تنظيم المنشورات على حساباتهم الشخصية ضمن عدد من القواعد، منها الترتيب الزمنى وكذلك الترتيب حسب التفضيل.



وبحسب موقع PhoneArena فإنه يتم الآن طرح الخيارات الجديدة للمستخدمين جزئيا في حين أنها ستكون متاحة لجميع مستخدمي إنستجرام خلال الأيام المقبلة، والتى تسمح بمزيد من التخصيص لكيفية عرض وتنظيم موجز إنستجرام.



وسيسمح التغيير الجديد في تطبيق إنستجرام بالاختيار من بين ثلاثة خيارات لفرز المنشورات ، مع ترتيب اثنين منهم ترتيبًا زمنيًا، حيث يسمح أحد الخيارات بإخفاء المنشورات من الحسابات التي لا تشكل جزءًا من اختيار المستخدم.

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وتشمل الخيارات الثلاثة: "الصفحة الرئيسية Home " ، و"المفضلات Favorites " ، و"المتابعة Following "، وستكون الصفحة الرئيسية هي الطريقة الأولى لتنظيم خلاصتك ، باستخدام خوارزمية قائمة على الذكاء الاصطناعي تحدد المنشور الذي من المحتمل أن تتفاعل معه أكثر.و سيعرض الإصدار الرئيسي من الخلاصة أيضًا المزيد من المنشورات من الأشخاص الذين لا تتابعهم ، مما يجعلها ميزة أكثر فائدة لاكتشاف محتوى جديد.وبالنسبة للمحتوى المفضل فسيظهر للمستخدمين منشورات من حسابات قمت بوضع نجمة عليها، وبهذه الطريقة ، ستتمكن من قصر المشاركات التي تراها في خلاصتك على الأشخاص المفضلين مع تصفية الأشياء التي لا تهتم بها كثيرًا.أما بالنسبة للخيار الأخير فسيكون هناك خيار لخلاصة إنستجرام الخاصة بك، حيث سيعرض هذا الخيار منشورات من الأشخاص الذين تتابعهم بترتيب زمني، وبخلاف الصفحة الرئيسية ، فلن يتم تضمين منشورات من حسابات لم تتابعها.